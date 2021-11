ENTREVUE

Guylaine Tremblay présente son spectacle «J’sais pas comment, j’sais pas pourquoi»

Guylaine Tremblay va réaliser un de ses grands rêves: interpréter des textes et des chansons d’Yvon Deschamps. Le spectacle s’intitule J'sais pas comment, j'sais pas pourquoi. Elle y travaille depuis longtemps et s’apprête à monter sur les planches pour le présenter. On en discute davantage avec elle et on prend de ses nouvelles, au passage.

Voyez la suite de l'entrevue ici: