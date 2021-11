ENTREVUE

Des nouvelles de Ludovick Bourgeois

Il y a beaucoup d’action dans la vie de Ludovick Bourgeois en ce moment. Il donne des spectacles, il a reçu un prix de la SOCAN pour sa chanson Figé dans le temps, lui et sa conjointe Olivier ont une nouvelle maison et viennent d’avoir un enfant! Il sera de passage au Cabaret du Casino dans le cadre de sa tournée Que sera ma vie et travaille présentement sur un 3e album. Nous l'avons reçu en entrevue afin de prendre des nouvelles de lui et de sa petite famille.

Voyez la suite de l'entrevue ici: