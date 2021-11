Le grand retour de Parents-Secours

Si vous avez grandi dans les années 80, vous connaissez probablement la fameuse affichette rouge et blanche de Parents-Secours. Pratiquement disparue du paysage depuis plusieurs années, l’affiche-fenêtre de l’organisme semble effectuer un retour en force dans nos voisinages pour veiller à la sécurité des enfants et des aînés.

Parents-Secours en bref

Fort de plusieurs campagnes de sensibilisation dans les médias et les écoles à l’échelle de la province, Parents-Secours était bien connu des petits Québécois dans les années 80. Même Madame Coucou avait son affiche-fenêtre et Giovanni, dans Bobino, s’était réfugié dans un foyer refuge!

Si on voit moins de petites affiches rouge et blanche dans les fenêtres de nos jours, Parents-Secours existe toujours.

L’organisme fondé en 1976 vise à établir un réseau de foyers refuges sécuritaires pour assurer la sécurité des enfants et des aînés. Grâce au soutien de citoyens bénévoles, petits et grands peuvent compter sur un lieu sécuritaire où se réfugier en situation de danger lorsqu’ils circulent dans les rues. Le parent-secours veillera ensuite à contacter les parents de l’enfant ou le service de police au besoin.

« Si un enfant (ou une personne âgée) est blessé, perdu ou se fait suivre, il peut aller frapper à la porte de ces résidences. Il pourra alors être en sécurité et obtenir de l’aide », explique Patricia Tardif, adjointe à la direction de Parents-Secours et responsable des comités.

Elle précise également qu’en général, ce sont surtout des enfants qui ont perdu leurs clés, qui ont peur ou qui sont perdus qui demandent de l’aide. De plus, les statistiques révèlent que ce sont les jeunes âgés de 6 à 11 ans qui ont le plus souvent recours à ce service.

Si l’idée d’enseigner à votre enfant de se présenter à la porte d’un inconnu vous rebute, sachez que Parents-Secours recueille les informations nécessaires au sujet des personnes d’un foyer intéressé et que les antécédents sont toujours vérifiés, en collaboration avec les services de police. L’affichette n’est remise que si tout est en règle.

Un regain de popularité

Si la nécessité d’un tel organisme pour renforcer la sécurité de nos voisinages semble être une évidence, force est d’admettre, qu’au fil du temps, l’initiative Parents-Secours a perdu du galon, jusqu’à tomber dans l’oubli, ou presque. Enfin, jusqu’à ce qu’un nouvel élan de solidarité (et de nostalgie!) se fasse sentir dans les dernières années et que l’on assiste à une multiplication d’affichettes dans plusieurs municipalités québécoises. D'ailleurs, 6 comités ont vu le jour au cours de la dernière année seulement. La crise sanitaire y a certainement contribué. Avec le télétravail, beaucoup plus de gens sont présents chez eux une grande partie de la journée.

Voilà une bonne nouvelle pour nos enfants et nos aînés qui peuvent compter sur de plus en plus de mains tendues pour leur venir en aide en cas de besoin. Les foyers refuges Parents-Secours sont définitivement une présence rassurante pour toutes les familles du Québec.

Devenir Parents-Secours

Pour devenir un foyer refuge Parents-Secours, vous pouvez communiquer avec les comités locaux en place dans votre municipalité ou contacter directement l’organisme. www.parentssecours.ca