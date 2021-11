SI ON S'AIMAIT

Apprendre à exprimer ses sentiments

Lorsque l'on n'a pas appris à exprimer ses émotions étant jeune, le faire en tant qu'adulte peut être un défi. C'est ce qu'on constate avec Tim, participant à Si on s'aimait, qui apprend à exprimer en mots son amour à ses proches, notamment, son père et son fils. Dominic, quant à lui, a également rencontré des difficultés à exprimer ses limites dans sa relation avec Audrey, par peur de représailles. Les deux se sont alors refermés et Dominic a opté pour la fuite, afin de se protéger. Louise Sigouin, sexologue, nous explique qu'il est possible d'apprendre à s'exprimer à tout âge et nous donne des conseils pour le faire.

