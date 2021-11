TENDANCES

Tendances bien-être autour du monde

Si il y a une chose de bon à tirer de la pandémie, c’est le fait que dans bien des cas, on a pris plus de temps pour soi. Prendre le temps de prendre le temps et ralentir le rythme, ne serait-ce que quelques heures. Julie du Page a toujours aimé les rituels beauté et bien-être et a eu envie de faire un p’tit tour d’horizon de ce que se fait ailleurs dans le monde. Elle nous parle des tendances beauté intérieure et extérieure autour du monde.