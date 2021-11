ENTREVUE

Les projets de Julie Le Breton

Julie Le Breton a été sacrée Personnalité féminine de l’année au plus récent Gala ARTIS. Elle nous a habitués aux grands rôles et continuera de nous faire passer par toute la gamme d'émotions à travers ceux qu'elle incarnera prochainement. Nous l'avons reçue pour parler de ses nombreux projets à venir, notamment, de la pièce Rose et la Machine chez Duceppe, de la série La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, disponible en 2022 sur Club illico et du film Au revoir le bonheur, à l'affiche dès le 17 décembre.

