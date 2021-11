Guide cadeaux pour combler chacun des signes du zodiaque

Il n’est pas facile de déterminer quel cadeau ravira le cœur de celui ou celle qui le recevra, d’autant plus que les goûts et les besoins des gens changent au rythme des saisons. Alors, pourquoi ne pas se tourner vers les étoiles pour faciliter les choses, et acheter vos cadeaux en fonction des signes du zodiaque? C’est LE guide cadeau dont vous avez toujours rêvé et le seul dont vous aurez besoin pour vous aider à trouver les présents que tous vont adorer.

Pour lire les étoiles et trouver un petit quelque chose pour chaque signe sur votre liste, nous avons fait appel aux traits de caractère typiques des douze signes du zodiaque, dont le sens de l’humour du Sagittaire, le dévouement du Capricorne, l’originalité du Verseau, et bien plus encore. Vous trouverez de tout pour tous les goûts, du jean parfait aux bijoux scintillants, parfois avec une petite touche astro. Découvrez sans tarder les meilleurs cadeaux en fonction de tous les signes du zodiaque.

Cadeaux pour un Bélier (21 mars au 19 avril)

Les Bélier sont caractérisés par leur passion et leur indépendance. Toujours très sociable, le meilleur cadeau pour un Bélier est celui qui l’aide à se sentir plus proche des gens qu’il aime. Un appareil photo, un livre de cuisine familial et des cartes de vœux les aideront à se rapprocher de leurs proches pendant les vacances. Le Bélier est gouverné par la planète Mars, intrépide et active, ce qui explique sa nature aventureuse et compétitive. Pensez à leur offrir un beau chemisier adapté au travail ou des accessoires de bureau pour la maison, voire un cadeau axé sur la forme physique, comme un abonnement au yoga ou une montre intelligente, qui plaira à sa personnalité compétitive et travaillante.

Cadeaux pour un Taureau (20 avril au 20 mai)

Les Taureau aiment s’adonner à des plaisirs simples ou à de petits luxes. Le cadeau idéal leur permet de se chouchouter et de se sentir bien. Le Taureau étant gouverné par Vénus, qui est la planète de la beauté et de l’amour, les natifs du de ce signe sont donc très sensuels et apprécient toujours une touche de campagne, même s’ils vivent en ville. Le Taureau adore les fleurs : vous pouvez lui offrir un bouquet, une plante d’intérieur ou même une consultation avec un jardinier. Un parfum haut de gamme, une journée au spa ou un peignoir doux et luxueux font d’excellents présents pour ces âmes éprises de beauté.

Cadeaux pour un Gémeaux (21 mai au 20 juin)

Toujours curieux et ne voulant pas se fixer, votre Gémeaux préféré apprécierait quelque chose qui élargirait son esprit et ses horizons. Essayez un livre d’histoire fascinant pour parfaire ses connaissances ou un abonnement de fitness en ligne pour le faire bouger. Les Gémeaux sont gouvernés par Mercure, la planète de la communication et de l’intellect. Sans surprise, les Gémeaux apprécieront un chic stylo plume ou une papeterie personnalisée. Ils peuvent également être des lecteurs voraces qui aiment voyager et explorer le monde qui les entoure. Un joli sac de voyage ou un bon livre feraient un cadeau parfait pour eux.

Cadeaux pour un Cancer (21 juin au 22 juillet)

Les Cancer sont l’un des signes les plus chaleureux du zodiaque. Essayez donc de leur offrir des accessoires pour la maison qui soient doux, chaleureux et remplis d’affection. Une bougie parfumée à la rose, une paire de pantoufles doublées de mouton ou une écharpe en cachemire raviront leur cœur. Pour les Cancer bienveillants, le bonheur est à la maison. Ce signe est régi par la lune, qui régit la maison et tout ce qui s’y rattache. Un natif du Cancer aime donc cuisiner et apprécierait certainement une nouvelle casserole ou une carte cadeau pour un service de prêt à cuisiner. Les natifs du Cancer sont souvent très orientés vers la famille et seraient ravis de recevoir un album photo personnalisé ou même un kit de test ADN.

Cadeaux pour un Lion (23 juillet au 22 août)

Le Lion, qui aime l’attention, est gouverné par le soleil, le centre de l’univers. Les Lion aiment faire sensation. Les meilleurs choix? Des vêtements de leur créateur préféré, une bouteille de champagne ou des produits de beauté pur luxe. Si c’est un peu trop, c’est probablement parfait. En tant que signe de feu, les Lion sont connus pour leur cœur ardent, leur esprit protecteur, et pour être des pionniers intrépides qui cherchent à manifester la magie de l’univers. Dans tout ce qu’ils font, ils aiment être mis en lumière, alors pourquoi ne pas offrir à votre Lion un appareil photo, un miroir doré pour la maison, ou un bijou à l’effigie de son signe du zodiaque pour lui rappeler sa capacité à diriger?

Cadeaux pour une Vierge (23 août au 22 septembre)

Les Vierge sont notoirement pratiques, ce qui fait que les meilleurs cadeaux pour les signes de terre régis par Mercure (la planète de la communication) sont des petites choses qui les aident à apprécier le réconfort et la paix d’esprit. Un pull en tricot, une bralette confortable et un diffuseur d’huiles essentielles complèteront le voyage d’une Vierge vers le bien-être. L’esprit des Vierge étant toujours en ébullition, elles adoreraient avoir un livre de mots croisés. En tant que signe de terre, les Vierges sont également friandes de tout ce qui est naturel et solide. Elles apprécieraient des produits de beauté bio ou une activité qu’elles pourront faire de leurs mains, comme des cours de cuisine ou de poterie.

Cadeaux pour une Balance (23 septembre au 22 octobre)

Le meilleur cadeau pour une Balance est quelque chose qui l’aide à équilibrer ses désirs, en raison de son besoin fondamental de montrer et d’expérimenter la beauté et le plaisir. Comme le Taureau, la Balance est également gouvernée par la sensuelle et aimante Vénus. Très sensible à tout ce qui est beau et doux, elle aimerait un chemisier ou une taie d’oreiller en soie. Les Balances apprécient les belles choses, et elles aimeraient probablement de jolies boucles d’oreilles ou une œuvre d’art. Si vous préférez prendre un abonnement, optez pour Spotify ou Apple Music, car beaucoup de Balance consacrent leur vie à l’art ou à la musique.

Cadeaux pour un Scorpion (23 octobre au 21 novembre)

Les Scorpions ont un goût prononcé pour les folies. Ils ont tendance à avoir un goût exquis. Il vaut mieux ne pas être chiche, la qualité prime sur la quantité avec eux. Mettez le paquet avec une paire de mocassins en velours, des boucles d’oreilles en diamant ou une bague en émeraude qu’ils chériront à jamais. Les Scorpions peuvent être mystérieux et profonds, ce qui est logique puisqu’ils sont gouvernés par Pluton, planète de la passion et de la force de volonté, ainsi que par Mars l’aventureux. Les Scorpions aiment la belle lingerie. La femme Scorpion porte également beaucoup de noir et de cuir, elle aimerait donc un sac à main de haute qualité ou une belle veste. Les signes du Scorpion peuvent également être incroyablement individualistes et chériraient un cadeau personnalisé, comme un collier ou un bracelet personnalisé.

Cadeaux pour un Sagittaire (22 novembre au 21 décembre)

Gouvernés par Jupiter, la planète de la positivité et de l’optimisme, les Sagittaires sont caractérisés par leur sens de l’humour hilarant et leur goût pour l’aventure. Ainsi, vous ne pouvez pas vous tromper en leur offrant quelque chose qui les mettra au défi ou qui fera appel à leur sens de l’humour. Optez pour un portefeuille ou un vanity case qui permettra à un voyageur passionné de s’organiser, ou un ensemble de boissons mélangées parfait pour organiser des petites fêtes. Souvent appelés les «voyageurs du zodiaque», les Sagittaires adoreraient avoir un étui à passeport, une valise ou un billet aller-retour pour un endroit figurant sur leur liste. En ce qui concerne l’habillement, les Sagittaires préfèrent les vêtements pratiques et confortables, comme une bonne paire de jeans ou un T-shirt classique. L’aventure d’abord, la mode ensuite.

Cadeaux pour un Capricorne (22 décembre au 19 janvier)

Les Capricornes sont les signes qui deviennent «adultes» avant tout le monde. Ils travaillent toujours sur quelque chose et s’en tiennent à des normes élevées. Leur quelque chose qui ressemble à une récompense pourrait être une bonne idée. Un ensemble de bougies ou un kit de soins de la peau les incitera à se faire plaisir pour tous leurs efforts. Connus pour leur sens pratique et leur ambition, les Capricornes sont gouvernés par Saturne, la planète de la discipline et de la conservation. Les Capricornes aiment les objets qui ont une valeur historique. Un Capricorne appréciera une broche vintage ou un objet sentimental laissé en héritage. Une carte-cadeau à utiliser dans un musée local ou un livre de table à café de leur artiste préféré seraient tout aussi intéressants.

Cadeaux pour un Verseau (20 janvier au 18 février)

Les Verseau aiment penser de manière non conventionnelle, et leurs cadeaux doivent le refléter. Si vous voulez les impressionner, vous ne pouvez pas leur offrir quelque chose de banal. N’ayez pas peur d’être bizarre ou de sortir des sentiers battus. Régis par la planète futuriste Uranus, les natifs du Verseau sont excentriques, rebelles et avant-gardistes. Ils apprécient la technologie et se soucient profondément de la planète. Offrez-leur le tout nouveau gadget de l’heure ou un laissez-passer pour le planétarium. Les Verseau peuvent également être très sensibles aux besoins des autres, et beaucoup rejoignent des organisations humanitaires. Pensez à mettre en place un don récurrent en leur nom ou à acheter un cadeau qui redonne à une cause qui lui tient à cœur.

Cadeaux pour un Poissons (19 février au 20 mars)

Les Poissons sont capricieux et émotifs, ils n’ont pas tendance à communiquer clairement leurs désirs, alors soyez prêt à faire un peu de supposition quand il s’agit de leur faire plaisir. Les Poissons sont régis par les planètes Neptune et Jupiter, qui représentent respectivement l’imagination et l’optimisme. Ce signe d’eau donne la priorité aux soins personnels et apprécie les cadeaux luxueux comme une bombe de bain, des pantoufles moelleuses et de beaux draps luxueux. Un Poisson plus créatif et plus émotif aimerait aussi un livre de poésie, un beau livre de photos ou un billet de cinéma.