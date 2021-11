Le programme Kruger La passe à la relève est de retour. Il vise à aider les familles canadiennes à remettre leurs enfants sur la glace, quand c'est sécuritaire de le faire! Vous avez jusqu'au 31 janvier 2022 pour vous inscrire et proposer une association de hockey. 15 associations de hockey mineur à travers le Canada seront sélectionnées et chaque association recevra un chèque de 10 000$. Elles auront également la possibilité de recevoir un don de 50 000$ pour soutenir la diversité et l’inclusion dans leur communauté de hockey. Pour plus d’informations, visitez passealarelevekruger.ca.