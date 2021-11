SPCA de Montréal : un duo de lapins cherche une nouvelle famille

Chaque semaine, l'équipe de Salut Bonjour met en lumière d'adorables animaux, tous rescapés par la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal (SPCA). Ces adorables petites bêtes ont un point en commun : ils se cherchent une famille, capable de leur prodiguer les soins appropriés et de leur offrir de l'amour à volonté.

Depuis plus de 150 ans, la mission de la SPCA de Montréal consiste à protéger les animaux contre la négligence, les abus et l’exploitation, à représenter leurs intérêts et assurer leur bien-être, à favoriser la conscientisation et la sensibilité du public à leur égard.

En moyenne, les chats doivent patienter 7 jours et les chiens 10 jours avant d'être accueillit par une nouvelle famille. Si une grande majorité d'entre eux se trouve un foyer rapidement, ce n'est pas le cas pour tous. Certains, en raison de leur âge, de leur race ou de leur tempérament, sont contraints à séjourner plus longtemps.

L'organisme ne fait aucune discrimination : en plus des animaux à quatre pattes, elle reçoit des oiseaux, des rats, des tortues ou des rongeurs. Cette semaine, la SPCA de Montréal cherche une nouvelle famille à ces adorables animaux!

Amical duo cherche compagnie

Midnight et Édouard, deux jeunes frères de 6 mois, cherchent une famille qui les adoptera ensemble. Ce duo est vraiment super gentil, très facile d’approche et aime beaucoup les caresses!

Les épinards sont, sans contredit, leur collation favorite. Plutôt actifs, les deux lapereaux adorent courir, sauter et jouer dans des tunnels. Ils ont besoin de beaucoup d’espace pour bouger et se dégourdir les pattes! Des enfants attentionnés trouveront en Midnight et Édouard de sympathiques compagnons. Et puis, comment résister à ces deux paires d’oreilles?

Les lapins sont de fascinantes petites bêtes, mais ils sont encore mécompris. Il est donc important d’en savoir un peu plus sur eux avant l’adoption.

Par exemple :

Il leur faut un minimum de 4 h de liberté par jour dans un endroit sécurisé (fils électriques hors de leur portée). Idéalement, les lapins vivront en liberté dans la maison, comme un chat, ou dans une pièce aménagée pour eux.

L’espérance de vie des lapins dépasse 10 ans.

En trop grandes quantités, les carottes peuvent être nocives pour les lapins, car elles sont très sucrées.

Les lapins stérilisés peuvent apprendre à utiliser une litière.

Généralement, les gros lapins sont plus tranquilles.

Ils ont besoin d’enrichissement pour bien se porter mentalement et physiquement.

Plusieurs contenants, que vous mettez habituellement au recyclage, peuvent être des jouets amusants et stimulants pour votre petit compagnon. Qui aurait cru qu’un rouleau de papier de toilette pouvait fournir autant d’heures de plaisir!

Pour adopter :

Afin de rencontrer Midnight et Édouard, ainsi que les autres lapins en attente d’adoption à la SPCA de Montréal, veuillez prendre rendez-vous sur le site du refuge.

Seuls les animaux offerts en adoption au moment de votre visite, et qui constituent de bons candidats selon votre profil, vous seront présentés. Aucune réservation possible.

En espérant que vous trouverez votre compagnon bientôt, merci de choisir l’adoption!