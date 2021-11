Ces 4 signes seront les plus affectés par l'éclipse de pleine lune du 19 novembre 2021

Attachez votre tuque, car la pleine lune à venir donnera le coup d’envoi à la dernière saison d’éclipses de l’année ce 19 novembre 2021, alors qu’elle fait son entrée dans le signe du Taureau. Aussi appelée Lune du Castor, cette lunaison marque également le début d’une éclipse lunaire, entraînant des changements fondamentaux et inattendus pour tout le zodiaque. Associez ces vibrations intenses à l’énergie pratique du Taureau, et vous obtenez une situation pour le moins spectaculaire.

Si vous êtes l’un des signes du zodiaque les plus touchés par la pleine lune de novembre 2021, vous voudrez être aussi prêt que possible pour faire face à tous les rebondissements qui pourraient se présenter sur votre chemin.

Taureau

Cher Taureau, cette lunaison intense met le feu à votre maison du soi, alors attendez-vous à faire face à des changements monumentaux dans les domaines de votre identité personnelle. En tant que signe fixe, vous n’aimez pas trop le changement. Vous êtes mis au défi en dehors des limites de votre confort. Vous pouvez vous attendre à ce que vos plus grands défis soient mis en évidence, ainsi que tous les progrès que vous avez réalisés et qui méritent d’être célébrés et reconnus. Pensez à l’image et à l’expression corporelle, à tout ce à quoi vous vous identifiez récemment, et aux nouvelles perspectives nées d’obstacles inconfortables.

Lion

Cette éclipse se déplace dans votre vie publique, vous laissant particulièrement exposé et vulnérable, cher Lion. Vous pourriez ressentir une pression accrue au travail ou dans votre vie sociale pour vous comporter d’une certaine manière ou correspondre à une image pour les autres. Le fait que cette éclipse ait lieu au point le plus culminant de votre carte peut vous sembler étouffant, car le besoin de vous surpasser soudainement pour ceux qui vous entourent, par peur de ne pas voir vos actions validées, peut très bien vous conduire à l’épuisement. Cette période propice à trouver un ancrage solide en vous-même et à ne pas compter sur les autres pour vous mener là où vous devez aller.

Scorpion

Vos relations sont au centre de l’attention pendant cette lunaison, Scorpion. Il se peut que vos interactions avec vos proches prennent une tournure inattendue ou que vous vous trouviez dans une profonde réflexion sur vos besoins au cœur de ces relations. C'est le moment de penser sérieusement à vos relations et aux défis qu’elles présentent. Ignorer les schémas négligents ou blessants ne fera qu’accroître la souffrance de votre esprit, alors affrontez-les tête première. Servez-vous de cette période pour défendre vos intérêts et vos expériences, en veillant à ce que les personnes qui vous entourent puissent vraiment vous soutenir de la manière dont vous en avez besoin.

Verseau

Verseau, vous pourriez vous sentir très sentimental pendant cette lunaison en découvrant des révélations de votre passé. La pleine lune se déplace du côté de votre maison et votre vie privée, vous poussant à faire le ménage de votre sanctuaire, au sens propre comme au sens figuré. C’est le moment de prendre soin de vous et de vous refaire une beauté alors que vous entrez dans une nouvelle phase de votre vie. Il est très probable que vous devrez vous réconcilier avec des parties de votre identité qui ne constituent plus une base stable pour que laisser votre esprit exister librement. Essayez de méditer sur les éléments de votre passé qui, selon vous, définissent encore vos actions aujourd’hui.