RECETTE: Filet de porc rôti aux herbes

RECETTE - Essayez cette délicieuse recette facile de Filet de porc rôti aux herbes, concoctée par Chef Jonathan Garnier et présentée par SB cuisine Zeste, en collaboration avec Cook it et Pommes Qualité Québec. Pour plus d’informations sur les produits et les recettes, visitez le chefcookit.com.

Filet de porc rôti aux herbes

Ingrédients

280 g Filet de porc

2 Pommes spartan

300 g Pomme(s) de terre rouge(s)

1 unit Oignon(s) jaune(s)

120 ml Crème 15%

1 unit Gousse(s) d'ail

15 ml Raifort frais

20 ml Vinaigre de vin blanc

15 ml Mélange d'épices (moutarde poudre,herbes de provence,épices à steak)

Préparation

1. Mise en place

Préchauffer le four a 400°F. Hacher l'ail et l'oignon. Couper les pommes de terre en deux. Éplucher les pommes et les couper en morceaux.

2. Cuire les pommes de terre

Placer les pommes de terre dans une casserole et couvrir d'eau. Amener à ébullition et cuire 10-12 minutes . Égoutter et réserver.

3. Cuire le porc

Dans une poêle, à feu moyen-élevé, ajouter un filet d'huile d'olive. Cuire le filet de porc 2 minutes de chaque côté.

4. Cuire le porc au four

Placer le filet de porc sur une plaque de cuisson et enrober du mélange d'épices. Cuire au four 12-15 minutes selon la cuisson désirée.

5. Faire les pommes de terre aux pommes

Dans la même poêle utilisée pour cuire le porc, à feu moyen-élevé, ajouter un filet d'huile d'olive. Ajouter les pommes et cuire 2-3 minutes . Ajouter les oignons et les pommes de terre cuites et cuire un autre 2-3 minutes . Saler et poivrer et ajouter l'ail, la crème, le raifort et le vinaigre. Cuire un autre 2-3 minutes .

6. Monter l'assiette

Couper le porc en médaillons et servir avec les pommes de terre dans la sauce crémeuse aux pommes. Les enfants seront curieux de découvrir la pomme dans un plat salé.

Bon appétit!