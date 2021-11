Un appartement au look chic et éclectique sur le Plateau-Mont-Royal

Pour aménager leur nouveau pied-à-terre, les propriétaires ont fait appel au designer Jean Stéphane Beauchamp. Son mandat: transformer un appartement typique du Plateau-Mont-Royal en un espace coloré et plein de caractère.

Angus McRitchie

Juste avant la pandémie, Alicia et Franco ont acquis cet appartement, le rez-de-chaussée d’un triplex, dans l’idée d’y séjourner une semaine sur deux. Le grand sept et demie aux plafonds hauts et aux boiseries d’époque avait beaucoup de potentiel, mais la liste des travaux à effectuer était longue.

Pour qu’il y crée une atmosphère distincte de leur condominium moderne de Laval, ils ont confié les clés au designer Jean Stéphane Beauchamp. «Nous avions envie d’éclectisme. Nous voulions aussi renforcer le cachet unique du lieu», explique le proprio. Pour mener à terme ces rénos, il y a eu fort à faire: «Les planchers ont dû être refaits, car ils étaient trop abîmés, la cuisine et la salle à manger ont été interverties, une salle de bains a été aménagée dans l’un des anciens salons, les vaisseliers intégrés d’époque ont été démontés, puis restaurés et réinstallés. Enfin, certaines boiseries d’origine étant en trop mauvais état, on a dû les reproduire à l’identique», énumère le designer.

Tous les meubles, les luminaires et les accessoires sont neufs, même les œuvres d’art. «Mes clients ne voulaient pas d’un décor matchy-matchy, mais plutôt d’un mélange entre l’ancien et le nouveau. Ils ont aussi demandé de la couleur, notamment du bleu et du jaune d’or. Je leur ai fait approuver chacun de mes choix afin que cela corresponde à leurs envies.»

Le coin bar

Angus McRitchie

«Nous aimions le buffet en verre peint au look audacieux, parfait pour meubler cette section du salon double», indique Jean Stéphane Beauchamp. On lui a associé une suspension en papier de riz volumineuse et aérienne, une desserte délicate et quelques accessoires déco qui en reprennent la teinte dorée.

Entrepreneur Les Habitations Marec • Aménagement Jean Stéphane Beauchamp, designer, Jean Stéphane Beauchamp Design • Buffet et lampe de table Ambienti Design • Miroir Beige • Suspension &Tradition • Tableau Mélanie Arcand • Vase ambré (sur la petite table) et tableau insecte (sur le buffet) Jamais Assez • Fleurs Fauchois Fleurs • Peinture Iceberg 2122-50 (murs) et Blanc Oxford CC-30 (moulures) Benjamin Moore; Parma Grey (plafond) Farrow & Ball

Le salon

Angus McRitchie

Jean Stéphane Beauchamp s’est plu à façonner un décor éclectique, sans suivre de règles particulières. Le résultat témoigne d’une totale maîtrise. «J’aime l’association de la bergère et du fauteuil moderne, les contrastes entre les formes, entre les finis, l’éclat des accessoires colorés et texturés.»

Le designer n’a pas hésité à peindre le plafond d’un bleu plus soutenu que les murs ni à faire ressortir fortement les moulures en les peignant en blanc. Pour déterminer la couleur du nouveau parquet de merisier, il a composé son propre mélange de teintures afin d’obtenir la nuance désirée, chaleureuse mais pas trop foncée.

Canapé, fauteuils et table basse Roche Bobois • Tables d’appoint bleues Ambienti Design • Suspension &Tradition • Appliques Lambert & Fils • Coussins Jean Stéphane Beauchamp Design (conception); Qui Dort Dîne (réalisation) • Jetés et rideaux Qui Dort Dîne • Chandeliers dorés (sur la table basse) Boutique Édition • Tapis H. Lalonde & Frère • Toiles Mélanie Arcand • Fleurs Fauchois Fleurs

La cuisine

Angus McRitchie

Pour mieux intégrer le vaisselier d’époque qui a été restauré, on l’a déposé sur une série de tiroirs neufs d’une facture similaire à celle des armoires de cuisine.

Au-dessus de l’îlot en MDF laqué et quartz, l’originale étagère suspendue sert à ranger des articles qui autrement encombreraient le comptoir. Elle fait aussi office de passe-plats: le propriétaire, cuisinier à ses heures, y pose les assiettes prêtes à servir. Au sol, les lattes de bois font place, dans la zone de préparation, à des carreaux posés en chevrons qui évoquent un tapis coloré.

Angus McRitchie

Armoires Ébénisterie Luxart • Recouvrement de sol, dosseret et comptoirs Céragrès • Chaises de comptoir Ambienti Design • Robinetterie et évier Batimat • Luminaires sur mesure Tungstène Luminaires Créatifs • Vaisselle dans le vaisselier et sur les tablettes 3 Femmes & 1 coussin • Fleurs Fauchois Fleurs • Peinture Blanc Oxford CC-30 (bas des murs et moulures) et Noir de Vigne 2128-20 (haut des murs) Benjamin Moore; Parma Gray (plafond) et Blue Ground (intérieur du vaisselier) Farrow & Ball

La salle à manger

Angus McRitchie

L’espace se prête autant aux soupers entre amis qu’aux repas intimes. Sur l’un des murs, le designer a fait réaliser un effet de peinture en dégradé qui imprègne la pièce de douceur et offre un arrière-plan tout désigné pour le vol d’oiseaux en porcelaine.

L’armoire, issue de l’ancienne cuisine, resplendit grâce à sa teinte jaune d’or ultra-lumineux à laquelle font écho deux fauteuils dorés. «La pièce évoque l’art de vivre et le charme européens», confie le designer.

Angus McRitchie

Table Kastella • Chaises rembourrées Ambienti Design • Fauteuils en polypropylène Masters Kartell • Suspension Jean Stéphane Beauchamp Design • Assiettes (sur les mur), bols, verres et vaisselle 3 Femmes & 1 coussin • Nappe et serviettes de table Qui Dort Dîne • Tapis H. Lalonde & Frère • Branches Fauchois Fleurs • Peinture Blanc Oxford CC-30 (murs), Lanterne Bleue 1620 (plafond) et Or Sublime 2152-30 (armoire murale) Benjamin Moore

La chambre

Angus McRitchie

Le lit imposant en bois ouvragé et cannage, coup de cœur du propriétaire, est le point de mire du décor. Au mur, Jean Stéphane a proposé la couleur aubergine, une teinte soutenue et foncée qui crée une ambiance feutrée et intime. «La toile et la lampe apportent de la lumière à l’arrière-plan, tandis que la literie se veut fraîche et toute simple», indique le designer.

Lit Tommy Bahama • Literie Qui Dort Dîne • Table de chevet Ambienti Design • Lampe de table Beige • Tapis H. Lalonde & Frère • Tableau Mélanie Arcand • Peinture Pelt (murs) Farrow & Ball • Fleurs Fauchois Fleurs

La salle de bains principale

Angus McRitchie

La pièce tire son originalité de l’utilisation sans équivoque du bleu. Légèrement agrandie grâce à l’élimination d’une penderie, elle loge une superbe baignoire sur pieds et un lavabo mural assorti agrémenté de robinets à col de cygne. Comme le lieu est également utilisé comme salle d’eau par les invités, on a érigé une cloison en verre cannelé pour diviser l’espace.

Appareils sanitaires et robinetterie Batimat • Céramique Centura • Table d’appoint Ligne Roset • Miroir et porte-serviette RH • Appliques Tungstène Luminaires Créatifs • Store romain Jean Stéphane Beauchamp Design (conception); Qui Dort Dîne (réalisation) • Serviettes Qui Dort Dîne • Fleurs Fauchois Fleurs • Peinture Bleu Naples 2057-30 (murs et plafond) et Blanc Oxford CC-30 (moulures) Benjamin Moore

Salle de douche

Angus McRitchie

On s’est ici limité au noir et au blanc, pour un effet chic et théâtral sous l’éclairage artificiel. «Avec une telle palette, on peut changer l’atmosphère juste en ajoutant des accessoires colorés», dit Jean Stéphane Beauchamp. On ne s’étonnera pas qu’on s’en soit pour le moment tenu au bleu, teinte vedette de cet élégant appartement montréalais.

Meuble-lavabo Ramacieri Soligo • Appareils sanitaires et robinetterie Batimat • Miroir et porte-serviette RH • Suspensions Tungstène Luminaires Créatifs • Serviettes Qui Dort Dîne • Peinture Panthère Noire 2125-10 (haut des murs), Blanc Oxford CC-30 (moulures) et Iceberg 2122-50 (plafond) Benjamin Moore