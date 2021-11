Un salon victorien à l'allure moderne

Pour se sentir bien au chaud pendant la saison froide, Karl Lohnes, le propriétaire de ce salon, y a construit un univers enveloppant et teinté d’histoire. Visite guidée.

Mark Burstyn

Nous sommes dans une maison victorienne de Toronto. Le propriétaire a voulu faire de son salon une alcôve chaleureuse où le moderne côtoie l’ancien. Si le revêtement en Dekton aux lignes épurées du foyer – un matériau semblable à de la pierre qui résiste aux rayures et à la chaleur – est on ne peut plus actuel, les couleurs, elles, évoquent un autre temps.

«J’ai choisi des teintes à l’effet théâtral, le noir et le caramel, qui se veulent un clin d’œil aux habillages de foyer en marbre sombre de la fin des années 1800, raconte Karl Lohnes.

Encore une évocation du passé: la façade en fonte arquée de l’appareil de chauffage. Malgré son apparence, il s’agit d’un foyer encastrable à gaz, l’espace n’étant pas suffisant pour installer un modèle à bois et une cheminée.

Mark Burstyn

C’est après avoir choisi l’habillage du foyer que le proprio a décidé de revoir complètement la décoration de son salon. Il a misé sur des couleurs chaudes et des tissus luxueux. «Pour la première fois de ma vie, j’ai choisi un canapé à motifs, dit- il. Mais comme ses teintes sont neutres, il présente un look classique, bien adapté au style de la maison.» Ses accoudoirs très étroits maximisent le format de l’assise tout en limitant la longueur totale du meuble afin qu’il s’intègre avec justesse dans le petit espace.

Mark Burstyn

Le bleu sarcelle est la couleur d’accent de cet aménagement. Fauteuils, tapis, lampe de table et divers accessoires de cette teinte apportent une touche de fraîcheur à l’environnement.

Karl Lohnes, qui adore les vieux objets chargés d’histoire, tenait à intégrer sa malle datant de 1902 dans le décor. Pour la protéger, elle a été insérée dans une boîte en acrylique transparent. Elle y est en sécurité et fait maintenant office de table basse où le proprio expose des objets décoratifs et de beaux livres.

Mark Burstyn

Foyer Valor Portrait Windsor Arch Marsh’s Stoves & Fireplaces • Habillage du foyer en Dekton, modèle Laurent Latitude Countertops • Canapé et fauteuils 1982 Design • Tissus (ameublement et cousins) JF Fabrics • Tableau de Kenneth Harrison (montagne enneigée) Mountain Galleries • Tapis ecarpetgallery.com • Fleurs et feuillages Fresh Floral Creations • Peinture Sharkey Gray (murs et moulures) Home Depot • Peinture Paean Black (cadres des portes-fenêtres) Farrow & Ball