Des vins différents, nouveaux, bios et peu connus

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1. Un vin blanc italien aussi étonnant que charmant à moins de 15 $!

Verdicchio dei Castelli di Jesi 2020

Classico Superiore - Fazi Battaglia

Les Marches – Italie

Code : 14545626

Prix : 14,85 $

Disponibilités : 40 bouteilles en ligne et 145 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 4 grammes

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : des canapés ou des entrées froides à base de poisson ou de fruits de mer.

Ce 100 % verdicchio est un blanc qui est sec, propre, simple, efficace, bien énergique et fort agréable. Aucun flafla technologique ou autre maquillage de vinification n’est présent. On a juste un joli fruité qui est franc, net et bien digeste. Profitez de sa fraîcheur en buvant la bouteille lors de 12 à 18 prochains mois suivant son achat.

2. Un 100 % grenache du Sud de la France qui est à la fois juteux et bien glissant en bouche

Vin de Table 2020

Grenache - Le Paria – Maison Ventenac

Languedoc – France

Code : 14029162

Prix : 17,85 $

Disponibilités : 120 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,9 gramme

Servir à 15-16 degrés Celsius

À déguster avec : les viandes grillées ou mijotées lui conviendront fort bien.

La version vin blanc de ce produit se nomme Préjugés. Il s’agit d’un très recommandable chardonnay coûtant le même prix que le rouge exclusivement fait de grenache que je salue ici. Cette cuvée baptisée Le Paria est un véritable petit bijou languedocien. On aime son fruité pulpeux, croquant, gourmand et bien précis. Ne cherchez pas une profondeur à n’en plus finir ni une complexité monumentale. C’est rassasiant à souhait et vous devriez en faire des réserves avant la période des Fêtes qui est dans moins de 40 jours ! Il tiendra la route au moins 2-3 belles années dans votre cellier.

3. Un très réussi rouge bordelais qui pourra somnoler encore quelques années en cave

Puisseguin Saint-Émilion 2018

Château Rigaud

Bordeaux – France

Code : 13619435

Prix : 24,70 $

Disponibilités : 85 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.9 grammes

Servir à 16-17 degrés Celsius en prenant soin d’aérer au moins 30-40 minutes en carafe.

À déguster avec : un ragoût de bœuf, des côtelettes d’agneau ou des cuisses de canard confites.

Cet assemblage de merlot (85 %) et de cabernet franc (15 %) est issu d’une culture biologique. Il en résulte un rouge à l’olfactif invitant et également savoureux au gustatif. Il se déguste à merveille dès maintenant, moyennent une légère aération en carafe, et il tiendra la route encore de 6 à 8 ans dans la noirceur et la fraîcheur de votre « caverne d’Ali Baba ».