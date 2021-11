10 auteurs à rencontrer (absolument) au Salon du livre de Montréal

Du 25 au 28 novembre, le Palais des congrès de Montréal sera l'hôte de la 44e édition du Salon du livre, qui se déroulera sous le thème de la rencontre. Parmi les 2000 auteurs qui seront présents pour une séance de dédicace, voici les suggestions personnalisées - mais non exhaustives - du directeur général du SLM, Olivier Gougeon.

En plus de la programmation officielle, le Salon du livre de Montréal propose des événements en ligne et à travers la métropole, du 13 au 28 novembre. L'idée est de multiplier les points de rencontre entre les auteurs et les lecteurs, en offrant des activités dans des librairies ou des lieux littéraires inusités.

10 auteurs à rencontrer au Salon du livre de Montréal :

Gabrielle Boulianne-Tremblay

Livre : La fille d'elle-même

Gabrielle Boulianne-Tremblay est une autrice exceptionnelle, qui vient de publier son tout premier roman, intitulé La fille d’elle-même. En plus d'être comédienne et poète, elle est aussi militante pour les droits des personnes trans. Elle a également fait paraître un recueil de poésie, dans lequel on reconnaît sa délicatesse incisive.

Gabrielle Boulianne-Tremblay sera en séance de dédicace le samedi 27 novembre à 13h40 au Palais des congrès de Montréal.

Patrick Sénécal

Livre : Aliss

J’aime bien recommander les littératures de l’imaginaire, surtout pour ceux qui souhaitent s’attaquer à une première lecture. Le côté fantastique, qui nous permet de sortir du réel, surtout en ce moment, est important. La librairie Saga, qui est spécialisée dans les littératures de l’imaginaire, accueillera l'auteur Patrick Sénécal.

Patrick Sénécal animera une causerie le lundi 22 novembre à 17h30 à la Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce.

Michel Jean

Livre : Tiohtiá:ke

Michel Jean a fait paraître un recueil de nouvelles, qui a nécessité la collaboration de quatorze auteurs et des autrices des premières nations. Ce qui est intéressant avec ce livre, c’est que c’est une belle façon d’aborder toute la question de l’autochtonie à travers plusieurs voix différentes.

Michel Jean animera une conversation en ligne le mardi 16 novembre à 19h.

Renée Wilkin

Livre : La peau étoilée d'Anicée

Le tout nouveau livre de Renée Wilkin prendra vie grâce à la comédienne Leila Don­abelle Kaze. La lecture de ce conte jeunesse sera suivie d'une mini dis­cus­sion avec Leila et Renée. Il s'agit d'une belle façon d'initier les jeunes à l'univers littéraire.

La comé­di­enne Leila Don­abelle Kaze prêtera sa voix à l'oeuvre de Renée Wilkin le samedi 27 novembre à 13h45 au Salon du livre de Montréal.

Alain Farra

Livre : Mille secrets mille dangers

J'aime tout de l'oeuvre d'Alain Farra. Il a offert un nouveau roman en septembre, dont l'univers sera abordé lors d'une confidence d'écrivain avec la journaliste Claudia Larochelle.

Alain Ferra offrira une confidence d'écrivain le jeudi 25 novembre à 20h au Palais des congrès de Montréal.

Anaïs Barbeau Lavalette

Livre : Femme-forêt

Anaïs Barbeau Lavalette a le don de nous faire voyager à travers l’histoire, mais aussi à travers l’imaginaire grâce à sa sensibilité. On le note autant dans son œuvre cinématographique que littéraire.

Anaïs Barbeau Lavalette offrira une confidence d'écrivain le samedi 27 novembre à 11h15 au Palais des cogrès de Montréal.

Natasha Kanapé Fontaine

Livre : Nauetakuan, un silence pour un bruit

Nastasha Kanapé Fontaine est une merveilleuse autrice, certes, mais elle est aussi une artiste multidisciplinaire. Cette grande créatrice touche à plusieurs médiums, dont la poésie et le théâtre.

Natasha Kanapé Fontaine offrira une confidence d'écrivain le samedi 27 novembre à 20h au Palais des cogrès de Montréal.

Benoit Pinette, Tire le coyotte

Livre : La mémoire est une corde de bois d'allumage

On pense souvent que la poésie est hermétique et pourtant, elle est comme une œuvre d’art : peu importe l’intention de l’artiste, c’est celui ou celle qui la regarde qui se l'approprie. La poésie est une très belle façon de reprendre contact avec les mots.

Benoît Pinette célèbrera la poésie le jeudi 25 novembre à 19h30 au Palais des congrès de Montréal.

Yara El-Ghad­ban et Rod­ney Saint-Éloi

Livre : Les racistes n'ont jamais vu la mer

Quand on parle de racisme systémique, de quoi parle-t-on? Il n’y a personne qui se dit raciste et pourtant, il y a des comportements racistes qui sont ancrés dans notre culture. Ces auteurs-là se sont dit qu’ils allaient aborder ces questions de front.

Yara El-Ghad­ban et Rod­ney Saint-Éloi seront en recontre le jeudi 18 novembre à 17h à la Librairie Gallimard.