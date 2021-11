Dave Morissette nous parle de la Coupe des Bonnes actions Chevrolet

La Coupe des Bonnes actions Chevrolet est de retour pour une 6e année consécutive! Cette année, la coupe a une nouvelle mission: rallier les équipes et les communautés pour rendre le hockey encore plus inclusif. Chevrolet souhaite que les jeunes hockeyeurs de partout au pays ouvrent le jeu et aident des personnes issues de différents milieux et ayant des conditions différentes à jouer à notre sport national. Dave Morissette, l'un des ambassadeurs du programme, était avec nous afin de démarrer la saison en grand.