Temps des Fêtes : 7 astuces de pro pour recevoir sans vous casser la tête

Présenté par

Recevoir pendant les Fêtes en toute simplicité, c’est possible!

Pour épater vos convives, nul besoin de vous lancer dans une préparation interminable et un service qui vous empêchera de profiter de l’ambiance à table. Après tout, en tant qu’hôte, vous avez vous aussi le droit de vous régaler et de vous amuser!

7 astuces de pro pour recevoir en grand, mais simplement :

1. Soyez prévoyant... et indulgent

Planifier votre menu des Fêtes à la dernière minute vous causera du stress inutilement. Pensez plutôt à l’avance à ce que vous servirez à vos invités. Ainsi, vous serez plus confiant, éprouverez davantage de plaisir à table et le bonheur de vos convives sera encore plus grand puisqu'ils profiteront de votre présence.

2. Misez sur des recettes simples

Les bouchées froides sont les championnes de cette catégorie : elles peuvent s’avérer aussi chics que savoureuses et peuvent être faites à l'avance. Par exemple, pensez à du gravlax de saumon, des crostinis ou encore, des dattes farcies de fromage de chèvre.

3. Servez des fruits et des légumes, de l’entrée au dessert

Frais, disponibles, abordables et bons pour la santé, les légumes sont extrêmement polyvalents et appréciés de tous, particulièrement lorsqu’on a faim. Vos invités prendront grand plaisir à déguster des recettes à base de végétaux tout au long de la soirée.

Pensez à un potage que vous servirez en verrine, aux traditionnelles crudités accompagnées d’une trempette chaude au fromage ou d’un guacamole maison, pour faire changement.

De mignonnes brochettes de tomates et bocconcini déposées dans une jolie assiette ainsi qu’une salade de pommes et de betteraves ajouteront de la couleur à votre tablée. Et pourquoi ne pas offrir des truffes à base de purée de dattes en dessert?

4. Diversifiez les protéines dans vos plats

Traditionnellement, on mange beaucoup de viande durant le temps des Fêtes. Toutefois, il ne faut pas oublier les protéines végétales. Celles-ci sont particulièrement délicieuses en petites bouchées!

« Faites découvrir de nouvelles saveurs à vos proches en leur servant un houmous crémeux, une tartinade de tofu, une salade de légumineuses vinaigrée, des frites épicées de tofu ou encore, des saucisses au seitan », conseille Elyanne Robert, diététiste-nutritionniste pour Provigo.

5. Allégez la soirée avec des « mocktails »

Lorsque vous êtes hôte, vous pouvez inciter à la modération!

Pour éviter un mal de bloc à vos convives le lendemain des festivités, pensez à rester hydraté, par exemple, en servant des boissons sans alcool. C’est aussi l’occasion de diversifier les types de consommations offertes.

De nos jours, servir des mocktails n’a rien de gênant : au contraire, ils proposent des explosions de saveurs! Préparez-en aux fines herbes, avec de l’eau pétillante ou encore, avec des tranches de fruits frais. Bref, exprimez votre créativité!

6. Écoutez votre faim, et non vos craintes

Le temps des Fêtes est propice aux plaisirs alimentaires et c’est bien ainsi. Cela n’arrive qu’une fois par année et il faut en profiter.

« Troquez la culpabilité, cette petite voix qui vous dit de vous contrôler par peur de prendre du poids, pour plus de plaisir! Permettez-vous de prendre le temps de savourer chaque bouchée de ces plats que vous mangez généralement qu’une seule fois par année », souligne Elyanne Robert.

En tant qu’hôte, vous pouvez instaurer une ambiance de non-culpabilité à table. Incitez vos convives à manger consciencieusement et selon leurs envies.

Après tout, avoir du plaisir en s'alimentant, c’est aussi ce qui permet d’être davantage à l’écoute de son corps et de mieux percevoir les signaux de satiété.

7. Pratiquez le lâcher-prise

Une dernière astuce : ne vous mettez pas trop de pression pour que tout soit impeccable lors de votre réception. Personne ne vous demande de nettoyer la maison de fond en comble ou encore d’offrir un menu 5 étoiles!

« Arrêtez-vous un instant et comparez vos attentes lorsque vous êtes reçu aux exigences que vous vous imposez lorsque vous recevez. Sortez-vous vraiment votre loupe pour regarder le plancher des autres? », soulève la diététiste-nutritionniste.

Finalement, n’oubliez pas de prendre des pauses tout au long de l’événement afin de profiter de la présence de vos proches et de savourer le moment présent.

Cette année, recevez sans vous prendre la tête, sans stress et sans tourment! Pour des conseils liés à votre alimentation, consultez les nutritionnistes de Provigo : elles sont accessibles sous le même toit, ou en virtuel, que le Provigo de votre coin!