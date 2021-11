C'est bon à savoir: Kamik

C'est bon à savoir en partenariat avec Kamik. - Kamik est une entreprise québécoise chef de file dans la fabrication de bottes de pluie et de bottes d’hiver. Enracinée au Québec depuis plus de 120 ans, Kamik conçoit une gamme complète de bottes stylées, confortables et polyvalentes pour toute la famille. Sa collection Héritage 1898, qui rend hommage à l’expertise et le savoir- faire de Kamik, présente des styles intemporels fabriqués au Québec, avec des matériaux locaux. Pour plus d’informations, visitez kamik.com.