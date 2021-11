ENTREVUE

Les gars de Broue reprennent la tournée!

Les comédiens de Broue reprennent du service dans leur légendaire taverne. À compter de cet automne, ils offrent la tournée... en tournée! On en parle avec les toujours divertissants Martin Drainville et Luc Guérin. Ils nous donnent des nouvelles de Benoit Brière, présentement en convalescence après une chirurgie. On en apprend également plus sur les coulisses du spectacle grâce au petit jeu Je lève mon verre, à voir en 2e partie d'entrevue, ici: