Passez une nuit dans une boule à neige de Noël

Tout doucement, la féérie des fêtes s'installe autour de nous. Vivez pleinement la magie de Noël, en dormant dans cet hébergement nordique!

RÉSERVEZ ICI

Il est possible de réserver une nuitée dans un dôme transparent, conçu à la manière d'une boule de neige en verre. Située dans les Laurentides, à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, cette bulle a été conçue pour les amants de l'hiver.

Parc Cavaland - Airbnb

Légèrement reclus, l'hébergement offre une vue à 360 degrés sur la forêt et le ciel. C'est bien emmitouflé dans une épaisse couverture que vous pourrez observer les premiers flocons tomber au sol et regarder les animaux se balader paisiblement.

Comme l'hébergement est situé dans un parc équestre, des randonnées à cheval sont possibles tout au long de l'année. Des guides sont également disponibles pour offrir une visite intime de l'écurie.

En plus d'être bien isolées et chauffées, les boules de neige en verre sont équipées de draps et de couvertures chauffantes pour vous tenir au chaud. À proximité, les visiteurs trouveront un espace douche et toilette ainsi qu'une piscine privée chauffée.

Si les couples peuvent réserver une bulle de verre intime pour deux, ils peuvent aussi choisir d'amener les enfants en réservant un hébergement plus grand.

Pour le confort et la sécurité des occupants, les réservations devront être reportées si la température se situe sous la barre de -30 degrés Celsius. La pluie et la neige, même abondantes, ne vous empêcheront toutefois pas de jouir des installations.

Les prix de saison peuvent varier de 199$ à 399$ par nuit. Le tarif airbnb vous offre aussi 10% de rabais sur les randonnées à cheval.

RÉSERVEZ ICI