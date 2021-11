SI ON S'AIMAIT

Les impacts de la distance sur un couple

Un peu de distance physique peut-elle être bénéfique pour un couple ou, à l'inverse, est-elle désavantageuse (surtout en début de relation)? Louise Sigouin, sexologue, nous explique que, pour un couple confronté à la dualité solitaire-fusionnel, comme celui de Vicky et François à Si on s'aimait, prendre un peu de distance peut être un bon excercice. Il permet de faire des compromis et de travailler la communication du couple. Elle nous parle aussi de la situation de Dominic et Audrey et de celle de Tim et Marie-Denise, qui rencontrent leurs propres défis.

