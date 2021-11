Aux dires de certaines croyances holistiques, les pierres précieuses auraient le pouvoir d'orienter positivement des aspects du quotidien. Qu'on y consente ou non, il n'y a aucun mal à utiliser de jolis cristaux pour diminuer le stress, régler un trouble de sommeil, et même, attirer l'amour.

• À lire aussi: Astrologie : les meilleurs livres à avoir sous la main

La lithothérapie est une science holistique, qui attribue des vertus thérapeutiques ou curatives à des cristaux. Par définition, le mot grec «lithos» signifie «pierre», alors que le terme «therapeia» signifie «cure». Si certains choisissent de porter les pierres précieuses en guise de bijoux, d'autres préfèrent les utiliser comme élixir ou les disposer à des endroits sur le corps.

Parmi les nombreux bienfaits des cristaux, ceux qui nous intéressent concernent l'amour, celui avec un grand A.

5 cristaux pour attirer l'amour :

Quartz rose

Quand on parle d'amour, le quartz rose est probablement le cristal le plus populaire de tous. Grâce à ses vibrations uniques avec le chakra du coeur, le quartz rose ouvre les portes de la communication, du pardon et de la compassion envers soi et envers les autres. Cette pierre précieuse permet de se dissocier de la jalousie, du ressentiment et de la colère qu'on peut entretenir dans une relation. Elle permet ainsi d'établir les bases nécessaires au développement de relations amoureuses saines.

Acheter un quartz rose

Shutterstock

Rhodonite

La rhodonite permet de calmer les esprits excessifs. Elle apporte la sérénité et l'équilibre, lorsque nécessaire, pour rétablir la confiance et la communication dans une relation amoureuse. Connectée au chakra du coeur, cette pierre précieuse préfère la douceur et la tendresse à la jalousie et à la colère.

Acheter une rhodonite

Shutterstock

Aventurine

On dit que l'aventurine est la pierre précieuse idéale pour calmer une peine d'amour puisqu'elle renforce l'amour de soi, favorise la paix intérieure et chasse les énergies négatives. Elle possède la propriété de prendre du recul vis-à-vis une sitation afin de prendre les meilleures décisions pour soi.

Acheter une aventurine

Shutterstock

Pierre de lune

La pierre de lune est un cristal aux énergies féminines. Elle favorise l'intuition, augmente la sensibilité et stimule la créativité. Bien qu'elle soit aussi reconnue pour l'amour maternel, tous s'entendent pour dire que la pierre de lune aide à établir une relation amoureuse stable et durable.

Acheter une pierre de lune

Shutterstock

Topaze rose

La topaze se présente dans une déclinaison de couleurs variées, mais celle qui nous intéresse est la teinte rose. Bien que, de façon générale, ce cristal soit associé à l'amour, la topaze rose permet de calmer les tensions émotionnelles qui peuvent être associées à une peine d'amour. La vertu la plus importante de la topaze rose est sa capacité à générer de l'espoir.

Acheter une topaze rose