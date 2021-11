C'est bon à savoir: Une nouvelle campagne de la CNESST

C'est bon à savoir en partenariat avec la CNESST. - Avec sa nouvelle campagne «Votre santé et votre sécurité comptent pour beaucoup de monde», la CNESST vous rappelle que la prise en charge de la santé et de la sécurité du travail, ça concerne tout le monde. Peu importe votre secteur d’activité, vos années d’expérience ou votre position dans l’entreprise, vous pouvez faire une différence en prenant part activement à la prise en charge de la santé et de la sécurité dans votre milieu de travail! Pour plus d’informations, visitez cnesst.gouv.qc.ca.