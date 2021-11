Laurent Turcot: le youtubeur qui donne envie de tout savoir sur l'histoire

Grâce à ses capsules fascinantes et éducatives, le youtubeur québécois Laurent Turcot réussit à nous captiver, et ce, qu’après quelques secondes d’écoute.

De la guerre à la gastronomie, en passant par la médecine jusqu’à la culture pop, il aborde tout ça (et encore plus!), mais toujours d’un point de vue historique.

Sur sa chaîne YouTube, L’histoire nous le dira, le professeur d'histoire de l’Université du Québec à Trois-Rivières nous permet de faire un saut du côté de nos ancêtres en vulgarisant les moments marquants du passé afin de nous faire réfléchir, de nous divertir et de nous instruire. Eh oui, tout ça à la fois!

En 2021, sa chaîne YouTube lui a valu une nomination aux prix Gémeaux, ce qui lui a permis de se hisser dans le palmarès des 20 meilleures émissions télé/Web au Québec.

Communicatif, inspirant et dynamique, le youtubeur cumule plus de 324 000 abonnés – qui se trouvent partout dans la francophonie mondiale – et ses vidéos ont accumulé plus de 22 millions de visionnements au total.

Il n’y a pas de doute, Laurent Turcot se démarque largement sur YouTube et prouve que petits et grands peuvent acquérir des connaissances historiques sur cette plateforme. D’ailleurs, ce n’est pas un hasard si les Canadiens l’utilisent principalement pour recueillir des informations et des connaissances.

Pour vous initier à son travail, visionnez ces trois capsules qui marqueront assurément votre imaginaire:

1. L’étrange vérité derrière les contes pour enfants

C’est à travers une capsule imagée et vivante que le professeur nous révèle des pans méconnus des contes pour enfants. Dans cette vidéo intitulée «Des contes immoraux?», il nous explique, entre autres, que les récits classiques sont en fait inspirés d’histoires beaucoup plus violentes, saugrenues et érotiques que ce qu'on connaît.

En fait, les contes servaient au départ à faire la morale à la population, peu importe la tranche d’âge. Après avoir visionné cette capsule, vous ne verrez plus jamais les contes de votre enfance de la même façon!

2. Londres et son odeur insupportable

Dans sa capsule «Grande puanteur de Londres (1858)», Laurent Turcot nous plonge dans une époque où il émanait une odeur dégoutante dans la capitale du Royaume-Uni.

Il explique que la cause est démographique: depuis 1600, la métropole connaît une croissance fulgurante, si bien que 250 ans plus tard, ce sont des millions d’habitants qui s’y entassent. La pauvreté et l’insalubrité règnent et les infrastructures sanitaires ne peuvent répondre à la demande.

Heureusement, en 1858, les autorités prennent les choses en main et développent un système d’égouts et de traitement des eaux innovant afin d’enrayer les senteurs nauséabondes.

3. Tout sur l’horrible année 536

La vidéo «Pourquoi 536 est la pire année de tous les temps» a été vue par plus de 1,1 million de personnes. Et avec raison: son titre accrocheur pique la curiosité!

Le professeur nous fait réaliser que nos ancêtres ont souvent vécu de durs moments, et particulièrement en l’an 536, où rien ne semblait aller.

Pandémie, cataclysmes naturels, guerres impitoyables, révolutions sanglantes: vous apprendrez que les humains de l’époque ont connu d'atroces souffrances. Une date à ne pas entrer lors de votre prochain voyage dans le temps!

Une industrie florissante au Canada

Le professeur d’histoire n’est pas le seul youtubeur qui compte des milliers d’abonnés. Environ 3 500 chaînes créées par des Canadiens cumulaient plus de 100 000 abonnés en décembre 2020.

Parmi ceux-ci, d’autres professeurs et chercheurs comme Laurent Turcot offrent du contenu vulgarisé qui promeut et rend accessible l’apprentissage chez les jeunes. Par ailleurs, 63 % des enseignants qui utilisent YouTube ont déclaré intégrer le contenu de la plateforme à leurs cours.

Après tout, il faut être de son temps: la génération Z a grandi avec les écrans et a le réflexe de recueillir de l’information sur le Web. En effet, 100 % des étudiants qui utilisent YouTube ont recours à la plateforme pour obtenir de l’aide dans leurs devoirs ou leurs études personnelles.

Que ce soit pour le divertissement ou l’apprentissage, YouTube Canada est une destination de choix. Vous trouverez des milliers de youtubeurs captivants – comme Laurent Turcot – qui vous en mettront plein la vue!