3 façons de décorer votre sapin de Noël

Rien n’égale un arbre bien décoré pour rendre l’ambiance festive! On vous propose trois façons d’habiller le roi des forêts afin d’en faire le point de mire du décor.

Naturel

Tango Photographie

Pour rendre hommage à la beauté d’un arbre fraîchement coupé, on privilégie une approche minimaliste. Garni seulement de tranches d’oranges séchées et de bougies à pile, ce sapin évoque les plaisirs simples et dégage une authenticité réconfortante.

Tango Photographie

Sapin baumier naturel, 6 pi de haut, 57,50 $ (livré par une personne déguisée en casse-noisette), Bôsapin. Rideau en polyester, 52 po x 86 po, 25 $, Simons. Table d’appoint en pin et métal, 328 $, VdeV. Sapins en bois (sur la table et au sol), 24,99 $ ch., HomeSense. Sapins en bois et laine, 5,99 $ et 9,99 $, Boutique Kozy. Boules de Noël en tricot, 14,95 $ ch.; bougies à pile en plastique, 69,95 $, les 12, Boutique Aux Mirabelles. Tranches d’oranges séchées biologiques, 20,85 $ les 100 g (de 30 à 35 tranches), Fresh Dried.

Tango Photographie

Traditionnel

Tango Photographie

Du rouge, et encore du rouge: cet arbre parle immédiatement à notre cœur d’enfant. Pour composer un décor dans la plus pure tradition, on multiplie les figures classiques des Fêtes, du père Noël au casse-noisette en passant par les cannes de bonbon.

Tango Photographie

Sapin artificiel avec 250 lumières DEL, 5 pi de haut, 359,99 $; gros grelot en métal rouge (au sol), 22,99 $; branches de baies artificielles, de 3,99 $ à 14,99 $ ch.; petits oiseaux sur pince, 7,99 $ les 4; flocons en feutre et bois, 6,99 $ ch.; cocottes en verre, 4,99 $ ch., Véronneau. Housse de coussin à carreaux en polyester, 39,50 $; cache-pied de sapin en polyester, 59,50 $; guirlande de pompons en laine, 29,50 $, Indigo. Casse-noisettes en bois, 14,79 $ les 6 (à l’achat d’un sapin naturel), Bôsapin. Boules de Noël rouges incassables, 12,99 $ les 34, Rona. Souris en feutre, 15,50 $ ch.; guirlande de fausses cannes de bonbon en métal (au mur), 69,95 $, Boutique Aux Mirabelles. Fauteuil en frêne, 499 $, Structube. Voiture en métal, 34,99 $, Rona. Boîtes-cadeaux, à partir de 6,99 $ ch.; boîte-cadeau ronde père Noël, 6,99 $; jeté en coton et acrylique, 34,99 $, HomeSense.

Tango Photographie

Chic

Tango Photographie

Quand on a envie d’un sapin élégant et raffiné, on ne peut pas se tromper en misant sur des ornements noirs et dorés. Pour rendre le tout encore plus somptueux et magique, on intègre des éléments au fini nacré qui scintilleront sous la lumière.

Tango Photographie

Sapin artificiel avec 600 lumières, 7 1⁄2 pi de haut, 469,99 $; branches de feuilles dorées, de 10,99 $ à 19,99 $ ch.; fleurs dorées et tiges avec boules texturées noires et dorées, de 6,99 $ à 9,99 $ ch., Centre de jardin Floréal. Boules de Noël noires, 12,99 $ les 2 (l’une brillante, l’autre mate); grosse boule de Noël dorée (au sol), 32,99 $, Véronneau. Boules de Noël noires à motifs blancs, 7,99 $ ch.; casse-noisettes en bois, 2,99 $ ch.; lanternes en métal et verre givré, 9,99 $ la petite et 16,99 $ la grande, Boutique Kozy. Rennes en résine noirs, 24,99 $ le petit et 29,99 $ le grand; renne en résine noir avec bois dorés, 14,99 $; petite boîte-cadeau ronde à pompon, 6,99 $, HomeSense. Lanternes en métal et verre, 29,99 $ la petite et 49,99 $ la grande, Michaels.