6 options pour un chauffage d'appoint

Complémentaire du système principal, le chauffage d’appoint peut s’y substituer en cas de panne, mais aussi augmenter le confort dans certains espaces. Avantages et inconvénients des différentes options.

Le bois

Agrémat

Les appareils à bois actuels optimisent l’énergie de chaque bûche grâce à un meilleur taux de combustion. Ils sont aussi plus écologiques que les anciens modèles parce qu’ils rejettent moins de particules fines dans l’atmosphère.

AVANTAGES:

Il fournit une chaleur radiante unique.

Il constitue un plaisir pour les sens: vue des flammes, senteur, manipulation du bois, crépitement.

Il garde au chaud si le chauffage principal tombe en panne

INCONVÉNIENTS:

Il exige un vaste espace d’entreposage à l’extérieur et un autre à l’intérieur.

Il nécessite beaucoup de manipulation.

Il n’est pas possible de régler la température.

Il doit être entretenu régulièrement (balayage, vidage des cendres, ramonage annuel).

Le prix du bois est variable.

Les granules

Jotul

Le foyer ou le poêle à granules est aussi performant qu’un appareil alimenté au bois et fonctionne selon le même type d’installation, soit un conduit de cheminée qui monte jusqu’au toit. Cependant, il nécessite un système d’alimentation complexe, le combustible étant distribué par l’entremise d’un réseau électrique d’appoint.

AVANTAGES:

Il exige peu d’espace de stockage.

La qualité du combustible est assurée.

Il fournit une chaleur uniforme.

Le prix des granules est stable.

Entretien limité.

INCONVÉNIENTS:

Cet appareil est plus coûteux qu’un foyer à bois.

Un ramonage annuel est nécessaire.

Le gaz

Italkero

Le foyer à gaz ne requiert pas de conduit montant jusqu’au toit, mais juste un tuyau horizontal relié à une bonbonne de gaz placée à l’extérieur de la maison.

AVANTAGES:

La chaleur se diffuse dès l’allumage.

L’appareil s’éteint immédiatement quand on l’arrête.

Il est possible de régler la température.

Le système peut être jumelé aux conduits de ventilation de la maison pour en faire un chauffage central.

INCONVÉNIENT:

Il manque de cachet par rapport au foyer à bois: on voit toujours la même ligne de flammes et il n’y a ni crépitement ni odeur.

Le foyer de masse

Gap Interiors

Fait d’une épaisse maçonnerie, le foyer de masse peut être alimenté au bois ou aux granules. Le feu de l’âtre réchauffe la pierre, qui emmagasine cette chaleur. Une fois les flammes éteintes, l’air chaud absorbé par la maçonnerie se répartit dans la maison.

AVANTAGE:

Il peut chauffer toute la maison si le chauffage principal est en panne.

INCONVÉNIENTS:

Très cher, ce système est souvent installé dans une maison qui se veut autosuffisante en énergie.

Nécessite le travail d’un artisan spécialisé afin d’éviter qu’il y ait trop d’air à l’intérieur du foyer et qu’ainsi la pierre ne soit pas réchauffée adéquatement.

S’il est alimenté au bois, il doit être entretenu régulièrement (balayage vidage des cendres, ramonage annuel).

Le plancher chauffant

Living4Media

En tant que chauffage d’appoint, le système chauffant est intégré au sol au moyen de fils électriques. Il peut aussi servir de chauffage principal si les conduits sont intégrés à une dalle de béton lors d’une construction ou d’une rénovation majeure.

AVANTAGES:

Il est confortable sous les pieds nus, ce qui est particulièrement apprécié dans la salle de bains.

Installé dans l’entrée, il permet de sécher rapidement les souliers et les bottes.

Il est possible de régler la température.

INCONVÉNIENTS:

Il faut refaire le plancher pour installer un tel système.

Le choix de revêtements de sol est limité. Seuls le béton, la pierre et la céramique sont parfaitement compatibles avec un système chauffant grâce à leur capacité à favoriser une bonne émissivité de la chaleur.

Il n’est pas recommandé aux personnes sensibles aux ondes électromagnétiques.

Le panneau solaire

iStock

Le panneau solaire est une espèce miroir qui absorbe la chaleur du soleil et la transforme en énergie. Celle-ci est transportée par un câble électrique dans la maison. On ne peut donc utiliser la chaleur qu’au moment où on la capte. Toutefois, il existe des systèmes à batteries permettant de stocker l’énergie solaire pour qu’on puisse l’utiliser quand on le souhaite.

AVANTAGE:

Il s’agit d’une énergie gratuite et écologique.

INCONVÉNIENT:

Si les panneaux sont peu coûteux, les batteries sont chères, nécessitent de l’entretien, ont une durée de vie limitée (plus ou moins longue selon leur prix) et prennent de l’espace de stockage.

À NOTER: Cette technologie évolue très rapidement et les recherches en la matière sont constantes. On peut donc espérer voir une diminution des coûts dans les années à venir.