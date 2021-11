SPCA de Montréal : GriGris se cherche une nouvelle famille

Chaque semaine, l'équipe de Salut Bonjour met en lumière d'adorables animaux, tous rescapés par la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal (SPCA). Ces adorables petites bêtes ont un point en commun : ils se cherchent une famille, capable de leur prodiguer les soins appropriés et de leur offrir de l'amour à volonté.

Depuis plus de 150 ans, la mission de la SPCA de Montréal consiste à protéger les animaux contre la négligence, les abus et l’exploitation, à représenter leurs intérêts et assurer leur bien-être, à favoriser la conscientisation et la sensibilité du public à leur égard.

En moyenne, les chats doivent patienter 7 jours et les chiens 10 jours avant d'être accueillit par une nouvelle famille. Si une grande majorité d'entre eux se trouve un foyer rapidement, ce n'est pas le cas pour tous. Certains, en raison de leur âge, de leur race ou de leur tempérament, sont contraints à séjourner plus longtemps.

L'organisme ne fait aucune discrimination : en plus des animaux à quatre pattes, elle reçoit des oiseaux, des rats, des tortues ou des rongeurs. Cette semaine, la SPCA de Montréal cherche une nouvelle famille à cet adorable animal!

GriGris aimerait bien « pétrir » votre cœur!

Saviez-vous que novembre est le Mois de la sensibilisation aux animaux âgés? Certes, les chatons sont adorables, mais les pensionnaires qui ont « du vécu » sont aussi très attachants et ils espèrent tout autant trouver une famille avec laquelle ils vivront pour le reste de leur vie. Ces animaux ont beaucoup d’amour à offrir, il ne leur manque qu’une deuxième chance!

Parmi les nombreux chats d’âge mûr en attente d’adoption à la SPCA de Montréal se trouve la douce GriGris, une jolie chatte de 13 ans. Cette minette d’expérience, qui adore les caresses et l’herbe à chat, se met à faire du « pétrissage » dès qu’elle s’aperçoit que quelqu’un la regarde. Un foyer calme, sans jeunes enfants ou autres animaux, lui permettra de régner à son goût sur son nouveau royaume!

Malgré son âge, GriGris est en bonne santé, mais il lui manque plusieurs dents. Elle peut manger des croquettes (elle a toujours ses incisives inférieures), mais la nourriture molle lui conviendra mieux. Il ne lui manque maintenant qu’une famille aimante pour s’occuper d’elle. Avez-vous une petite place chez vous pour GriGris, la chatte porte-bonheur?

Pour adopter :

Afin de rencontrer GriGris, ainsi que les autres chats âgés en attente d’adoption à la SPCA de Montréal, veuillez prendre rendez-vous sur le site du refuge.

Seuls les animaux offerts en adoption au moment de votre visite, et qui constituent de bons candidats selon votre profil, vous seront présentés. Aucune réservation possible.

En espérant que vous trouverez votre compagnon bientôt, merci de choisir l’adoption!