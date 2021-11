Pétoncles poêlés sur chou-fleur en deux temps, croustille de cheddar et pomme

Une recette d'Hugo Saint-Jacques.

Rendement total : 4 portions

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 10 minutes

INGRÉDIENTS

Pétoncles

12 pétoncles frais (U-10)

1 c. à soupe (15ml) d’huile canola

2 c. à soupe (30ml) de beurre salé

1 gros chou-fleur

3 c. à soupe (45ml) de beurre salé

1 c. à soupe (15ml) d’huile végétale

1 c. à soupe (15ml) de ciboulette ciselée

1c. à thé (5ml) de cari

1⁄2 tasse (125ml), Fromage cheddar âgé râpé finement

1 pomme verte

1⁄2 citron

1 c. à thé (5ml) de gingembre frais haché

1 c. à thé (5ml) d’huile de sésame

PRÉPARATION

Étape 1 : Faire bouillir 1 litre d’eau et y ajouter une bonne pincée de sel.

Étape 2 : Tailler les fleurs de chou-fleur en petite sommités d’un cm et en réserver 2 tasses. Couper grossièrement le reste du chou-fleur pour le cuire dans l’eau bouillante salée en vue d’en faire une purée. Une fois sa chair bien tendre (10 minutes de cuisson), l’égoutter puis la pulvériser au mixeur avec une cuillère de beurre salé. Assaisonner et réserver au chaud.

Étape 3 : Ensuite, rôtir les sommités dans un poêlon antiadhésif bien chaud avec l’huile et le beurre. Les laisser dorer légèrement puis, les saupoudrer de cari et de ciboulette ciselée. Bien assaisonner et réserver pour le montage.

Étape 4 : Dans un poêlon antiadhésif, garnir le fond de celui-ci avec le fromage râpé et laisser cuire à feu moyen fort 2 minutes. Retourner lorsque le fromage commence à colorer et poursuivre la cuisson 1 minute supplémentaire. Retirer sur un papier absorbant en vue du montage.

Étape 5 : Pour la salsa de pomme, tailler cette dernière en brunoise et la parfumer avec l’huile de sésame et le gingembre haché. Parfumer avec le jus de citron et bien assaisonner de sel et poivre. Réserver pour le montage.

Étape 6 : Toujours dans le poêlon antiadhésif, chauffer le beurre et l’huile à feu vif. Une fois le beurre moussant, y saisir les pétoncles assaisonnés de sel et poivre d’un côté pour 1 minute ou 2 puis les retourner et poursuivre la cuisson 15 secondes. Retirer sur un papier absorbant.

Étape 7 : Effectuer le montage de votre assiette. Commencer avec une généreuse portion de purée, suivi de sommités rôtis au cari. Poursuivre avec 3 pétoncles rôtis sur lesquels vous garnirez de salsa de pomme. Concasser ensuite la croustille de cheddar sur le tout et décorer de quelques branches de ciboulette. Servir aussitôt.