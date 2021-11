Plats automnaux recherchent vins réconfortants

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1. Un blanc de la vallée du Rhône pour la fondue au fromage, les plats de volaille ou de poissons en sauce blanche.

Côtes du Rhône Villages Laudun 2020

Pierre Henri Morel

Rhône – France

Code : 14788151

Prix : 19,20 $

Disponibilités : 360 bouteilles en ligne et 120 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1 gramme

Servir à 11-12 degrés Celsius

Bien qu’ils soient assez rares, les blancs rhodaniens, sont souvent très agréables en dégustation. Ceux-ci passent fort bien à table dû à leur tenue de bouche, leur volume gustatif expansif ainsi que leur caractère unique. Cet assemblage est pour le moins épatant pour même pas 20 dollars. D’élégants parfums, du gras en bouche, une bonne dose de fraîcheur... Tout est là! Très plaisant dès maintenant ou lors des 3 années à venir.

2. Un pinot noir pour le bœuf bourguignon, la raclette ou la fondue chinoise

Bourgogne 2019

Cuvée Réserve – Maison Roche de Bellene

Bourgogne – France

Code : 12577683

Prix : 23,75 $

Disponibilités : 85 bouteilles en ligne et 160 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2 grammes

Servir à 15-16 degrés Celsius

Ce n’est plus un secret, du bon pinot de Bourgogne coûtant moins de 25 $, c’est quasi-introuvable ! Cette cuvée signée Nicolas Potel est assez étonnante pour son prix. Sans avoir la finesse d’un délicieux Chambolle-Musigny ou la complexité d’un grand Gevrey-Chambertin, ce rassasiant et glissant pinot noir bourguignon d’entrée de gamme offre un plaisir immédiat. On le boit sans trop se questionner et on en redemande assez rapidement un 2e verre. Vous pourriez l’attendre 3, voire 4 années en cave.

3. Un délicieux cru toscan pour vos recettes de longue cuisson à la mijoteuse.

IGT Toscana 2019

Le Difese – Tenuta San Guido

Toscane – Italie

Code : 14549248

Prix : 38 $

Disponibilités : 180 bouteilles en ligne et 90 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2 grammes

Servir à 17 degrés Celsius en prenant le temps de l’aérer au moins une heure en carafe.

Cette cuvée baptisée Le Difese est élaborée par le domaine italien San Guido. Ce dernier signe également un des plus grands vins du monde, le célèbre super toscan Sassicaia. Il s’agit d’un assemblage de cabernet sauvignon ainsi que de sangiovese. Présentement, le produit est quelque peu sur sa retenue, car il est jeune. Ses tanins sont encore bien serrés et il aura définitivement besoin d’une bonne oxygénation en carafe, svinurtout si vous lui tirez le bouchon au courant des prochaines semaines et non des prochaines années. Le fruité est net, mur, précis, pur et éclatant. Vous en aurez beaucoup au nez comme en bouche pour votre « 38 piasses ». Aucun doute qu’il tiendra la route encore 8 à 10 ans à l’horizontale.