Suggestions de lecture du 21 novembre

Frédérique Dufort partage ses coups de cœur littéraires du moment.

À voir aussi : Suggestions de lecture du 17 octobre

1- Et le chêne est toujours là

Voyage, mystère

Sofia Lundberg

Calmann Lévy

Esther a du mal à s’habituer à sa nouvelle vie de femme divorcée. Entre la culpabilité d’avoir «brisé sa famille» et le soulagement d’avoir su quitter cette relation malsaine, Esther doit apprendre à vivre avec le vide qu’elle ressent lorsque son fils va chez son père, une semaine sur deux. Lorsqu’elle se sent trop seule, elle va s’assoir sur un banc, au pied d’un grand chêne, pour réfléchir et respirer l’air frais. Par un drôle de hasard, Ruth, une dame âgée, commencera à venir l’y rejoindre toutes les fins de semaine. Les deux femmes se lieront d’amitié et petit à petit, se laisseront aller aux confidences. Esther sera propulsée vers un long périple en Italie, jusqu'au lac de Côme, afin de retracer le parcours de sa mystérieuse amie.

2- Crossroads

Enquête

Hervé Gagnon

Hugo et cie

Amateurs d’enquêtes, de faits historiques et de musique, vous serez servis avec ce livre d’Hervé Gagnon. Lorsque l’historien Donald Kane et l’anthropologue Virgina Craft se voient remettre une boîte contenant des objets ayant appartenus au célèbre Bluesman Robert Johnson (mystérieusement décédé en 1938 alors que sa carrière était en plein essor), ils sont loin de s’imaginer tout ce qu’ils sont sur le point de découvrir (et de subir). Les évènements sordides et inexplicables s’enchaîneront et vous garderont en haleine jusqu’à la fin de ce voyage de 500 pages dans le Delta du Mississippi où le blues des années 1930, les juke joints, les vapeurs de bourbons et l’ambiance mystérieuse du hoodoo seront à l'honneur...

3- Noël à Kingscroft

Roman qui se lit d’un coup

Mylène Gilbert Dumas

Vlb éditeur

Si vous cherchez un livre qui se lit avec une grosse doudou, qui se déroule dans notre beau Québec et met en vedette une famille avec laquelle vous aurez envie d’aller fêter Noël de par la simplicité et la gentillesse des gens qui la composent, je vous conseille fortement ce beau roman. C’est l’histoire de Clarisse, une mère monoparentale (6 filles de pères différents, un peu à «La Galère») qui élève seule les 4 plus jeunes dans la maison de sa grand-mère, aux abords du hameau de Kingscroft. Ses seuls voisins : son père, un personnage aussi malcommode qu’attachant, et Rabih, son voisin, parti pour un séjour dans sa Syrie natale afin de prendre épouse... Ce qui ne fait pas le bonheur de la principale intéressée. Le tout se déroulant en 2020, dans une banlieue où la pandémie existe, mais pas tant que ça... Et c’est notamment ce qui fait la force de ce livre : tout comme les personnages, on finit par oublier qu’elle existe. On a l’impression de revivre le Noël 2020, mais tout en douceur, dans une famille où on se sent vraiment bien.

4- 15 femmes qui ont fait l’histoire du Québec

Catherine Ferland

Auzou

Qu’elle soit avocate, sportive, féministe, géophysicienne, botaniste, reporter, cuisinière, journaliste, animatrice, chanteuse ou humoriste, vous serez surpris de voir à quel point une partie de notre histoire est méconnue. Parents et enfants apprendront énormément de choses dans ce livre qui nous parle de femmes importantes pour l’histoire du Québec (en grande majorité dans les années 1900), mais qu’on connaît parfois trop peu. Ce que j’aime surtout : après avoir terminé ce livre, j’en voudrais encore! Je crois qu’il y a place à un tome 2, 3, 4 et 5 afin de découvrir encore plus d’histoires de femmes qui ont fait de grandes choses pour le Québec. Lorsque l’histoire éveille la curiosité, c’est mission réussie.

5- Réconfort Végane : 100 recettes de comfort food

Jean-Philippe Cyr

Cardinal

Si vous ne connaissez pas encore Jean-Philippe Cyr, ça manque à votre culture, et définitivement à votre cuisine. Quoi de mieux en plein mois de novembre que de la nourriture réconfortante? Réponse : du «comfort food» qui nous fait découvrir de nouvelles alternatives et de nouvelles saveurs. Que ce soit son tofu (en tout genre), le chou-fleur buffalo (au four, un délice), ses linguines aux champignons, sa sauce bolognaises aux noix de Grenoble (fans de textures, bonjour!) ou son gâteau au «fromage» Oreo décadent (à savourer avec un bon verre de lait... d’amandes? d’avoine? de soya?) Même les sceptiques seront confondus. Et si vous avez besoin de plus que mon énumération de recettes pour être convaincus, allez voir ses vidéos humoristiques sur le tempeh et le tofu. Bonne écoute et bonne popote!