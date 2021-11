7 éléments essentiels à adopter pour une cuisine tendance

La cuisine est une pièce importante de la maison: après tout, on la fréquente plusieurs fois par jour! D’ailleurs, sa rénovation peut rapporter gros lors de la revente.

Il va donc de soi que la cuisine soit la première pièce de votre propriété à être remise au goût du jour! En plus de lui offrir un style tendance, il importe de veiller à ce qu’elle soit pratique afin de faciliter la préparation des repas.

Si vous doutez de vos talents pour l’aménager, vous pouvez toujours compter sur Brick. L’expert en meubles, matelas, électroménagers, appareils électroniques et décorations propose différentes gammes de produits de qualité, notamment les marques Samsung, KitchenAid, Frigidaire, LG et Bosh, pour transformer cette pièce en un espace de rêve.

Voici 7 éléments à intégrer pour rendre votre cuisine tendance:

1. La cuisinière de type commercial

De nos jours, la technologie peut donner un véritable coup de pouce au chef cuisinier. C’est pourquoi plusieurs optent pour une cuisinière de type commercial.

Cet appareil offre des performances de cuisson de pointe en raison de son four double de style traiteur ainsi que sa surface de cuisson polyvalente à six brûleurs.

Quant à eux, les deux brûleurs du centre peuvent être utilisés ensemble pour créer une surface de cuisson plus large. Elle permet assurément de recevoir en grand!

Certains modèles de cuisinières de type commercial sont intelligents et peuvent donc être connectés avec un assistant virtuel. Ainsi, il est possible de préchauffer ou d’arrêter le four par la voix, et ce, à partir de n'importe quel endroit de la maison.

2. Les surfaces en marbre

Pour donner un style raffiné à votre cuisine, rien de mieux que le marbre. Cette matière noble est intemporelle: elle conservera sa fière allure des années durant.

Il est vrai que le marbre peut être fragile en tant que surface de comptoir s’il n’est pas scellé. Dans ce cas, installez-le en dosseret ou comme revêtement de sol.

3. Le frigo à portes françaises

Depuis un moment déjà, le réfrigérateur avec portes françaises a la cote. Il faut dire que le type d’ouverture – les deux portes qui ouvrent vers l’extérieur – permet d’économiser de l’espace.

De plus, sa configuration offre une grande capacité de rangement et peut accueillir de larges plateaux afin de disposer la nourriture sans fouillis. On ne peut se passer de son côté pratique et accessible!

4. Les électroménagers encastrés

Dans les cuisines modernes, les électroménagers sont souvent dissimulés derrière des cloisons afin de conférer un air minimaliste à la pièce.

Pour ce faire, optez pour un lave-vaisselle encastré, qui arbore un style épuré avec une porte à panneau plat et un panneau de commande caché.

5. Des mélanges de textures

Voilà une bonne astuce pour mettre la cuisine au goût du jour: se tourner vers des finis contemporains que vous agencerez pour donner de la vitalité à la pièce.

Par exemple, réalisez un décor digne d’un designer intérieur en choisissant un frigo blanc mat dont la quincaillerie est bronze brossé, ou encore un lave-vaisselle noir dont les poignées sont en cuivre brossé.

Dans cette catégorie, la collection d’électroménagers de marque Café est un incontournable: ces électroménagers feront assurément tourner les têtes en raison de leur splendeur inégalée!

6. Une pièce pour le garde-manger

Si la configuration de votre cuisine le permet, pensez à aménager un vaste garde-manger. La tendance est au placard de grande dimension, un peu comme le walk-in de la chambre à coucher.

Toutefois, n’oubliez pas d’intégrer des prises électriques. Ainsi, vous pourrez y mettre vos petits électroménagers comme le grille-pain, le four à micro-ondes et le mélangeur. Ni vu ni connu!

7. Un côté pratique avant tout

Enfin, sachez qu’il est bien d’aller au-delà du look et de s'assurer de la convivialité et de la fonctionnalité de sa cuisine. Établissez les besoins de votre famille avant de choisir votre décor et vos électroménagers.

Par exemple, misez sur des matériaux qui se nettoient facilement pour un entretien simplifié, comme un inox haut de gamme, sur lequel les doigts ne laissent pas de traces.

Cela vaut également la peine de choisir des électroménagers dont la technologie vous sera utile. Pensez au four double, à la cuisinière à induction, au lave-vaisselle avec un troisième panier pour les gros ustensiles ou encore, au réfrigérateur connecté. Celui-ci fera l’inventaire pour vous aider à faire une liste d’épicerie efficace.

Les possibilités d’aménagement pour la cuisine sont infinies! Pour ne pas s’y perdre parmi tous les choix, rendez-vous chez Brick. En magasin, les spécialistes pourront vous guider vers les modèles d’électroménagers idéaux pour votre famille et vous conseiller sur les tendances déco de l’heure.