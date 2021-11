DIVERTISSEMENT

On sait mainteanant qui sont les finalistes de Révolution!

Suite à la spectaculaire émission de Révolution du dimanche 21 novembre, on connait maintenant l'identité de 4 finalistes de la saison. Tommy, William-Nicholas et Laura du duo Willow, Yannick et Eliana ainsi que Cindy, Rahmane et Yoherlandy ont réussi à se tailler une place parmi les meilleurs danseurs du Québec et s'affronteront lors de la finale du 28 novembre. Sabrina Cournoyer a eu le plaisir de s'entretenir avec eux, qui nous parlent de leur inspiration, leur préparation et de leurs défis.

