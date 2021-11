Connaissez-vous une personne née entre le 22 novembre et le 21 décembre? Éternels optimistes et grands aventuriers, les Sagittaires sont indispensables à nos vies. Voici pourquoi!

Ceux qui sont nés sous l'influence de ce signe de feu sont gouvernés par Jupiter, la planète de l'affirmation et de la justice. La saison du Sagittaire arrive tout de suite après celle du Scorpion, reconnue pour être la saison de la mort. Après avoir flirté avec l'intensité de nos émotions, il est maintenant temps de s'accorder plus de liberté!

7 raisons d'avoir un Sagittaire dans sa vie :

1. Le Sagittaire trouve toujours une façon de nous faire sourire.

Si on aime tant les Sagittaires, c'est parce qu'ils apportent un vent de fraîcheur partout où ils passent. De nature optimistes et chaleureux, ils ont cette faculté de rendre extraordinaire chaque moment de notre quotidien... même les plus banals! Aucun autre signe astrologique ne peut se vanter d'être aussi joyeux.

2. Le Sagittaire nous sort de notre zone de confort.

Sa quête du bonheur le mène à vivre des expériences toujours plus grandioses, de fois en fois. Évidemment, le Sagittaire a cette tendance à nous entraîner dans ses folies. Même si on est parfois réticent à se laisser embarquer dans ces nouvelles aventures, on est toujours fier et satisfait d'être sorti de notre zone de confort.

3. Le Sagittaire va toujours nous donner l'heure juste.

Si vous avez un Sagittaire dans votre vie, vous savez que cette personne ne passera jamais par quatre chemins pour vous dire la vérité. Ce signe astrologique aime quand les limites sont bien établies, que les choses sont dites dans le respect et que la justice est rendue.

4. Le Sagittaire nous pousse à passer à l'action.

Puisque le Sagittaire est un signe de feu, il n'hésite pas à passer à l'action. Pour obtenir ce qu'il veut, il fera preuve d'audace et de courage. Sa façon d'agir a une influence positive sur nos vies, car elle nous pousse à nous dépasser dans ce qu'on entreprend.

5. Le Sagittaire réussi à nous fait oublier nos petits problèmes.

Le Sagittaire prend la vie du bon côté des choses. Certes, comme tout le monde, il lui arrive de vivre des tracas et des inquiétudes, mais il préfère ne pas y prêter attention. Le Sagittaire nous enseigne à lâcher prise sur les obstacles qui se présentent sur notre route.

6. Le Sagittaire est notre partenaire de voyage préféré.

Le Sagittaire est un véritable globe-trotter. En plus d'être dépourvu de jugement, il possède une ouverture d'esprit et une tolérance à toute épreuve. Voyager avec un Sagittaire, c'est se permettre de voir la vie avec de nouvelles lunettes!

7. Le Sagittaire nous enseigne l'indépendance.

Le Sagittaire n'a besoin de personne pour être heureux. Plutôt indépendant, ce signe astrologique a un grand besoin de liberté. À ses côtés, on apprend à se faire confiance et à foncer selon nos propres convictions.