ENTREVUE

Seul... en scène! : un premier spectacle solo pour Marc Messier

50 ans de carrière, 3 000 représentations de Broue, de nombreux rôles légendaires dans des œuvres marquantes, Marc Messier monte sur scène en solo pour première fois dans le spectacle Seul... en scène! Il marie l’humour et l’émotion dans ce spectacle intime et revient sur différentes époques de sa vie. On parle de ce nouveau projet avec lui et on en profite pour prendre de ses nouvelles.

Voyez la suite de l'entrevue ici: