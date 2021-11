SI ON S'AIMAIT

Comment tirer le meilleur d'un «échec» amoureux?

Après des fréquentations qui n'aboutissent pas en relation amoureuse, plusieurs personnes peuvent vivre un certain découragement. Mais Louise Sigouin, sexologue, nous explique qu'il est possible d'apprendre de toutes nos relations et qu'une amitié bienveillante peut être aussi guérisseuse qu'une relation de couple saine. Elle nous le démontre en prenant exemple sur la relation de Jean-François et Isabelle, participants de Si on s'aimait. Ces derniers passent de bons moments ensemble, démontrent de belles attentions l'un envers l'autre et réussisent à en apprendre beaucoup sur eux-mêmes, malgré l'absence d'intérêt amoureux.

