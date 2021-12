16 idées-cadeaux qui donnent envie de bouger

En collaboration avec

Si vous êtes amateur d’activités de plein air, vous savez certainement qu’avoir le bon équipement est la base d’une sortie sportive réussie. À l’approche des Fêtes, pourquoi ne pas offrir de l’équipement, des vêtements, des bottes ou des accessoires hivernaux à vos proches?

Quel que soit votre budget ou vos préférences, Sports Experts possède tout le nécessaire pour faire plaisir à votre entourage, alors faites-le plein d’idées cadeaux!

Voici des articles incontournables à leur offrir selon leur personnalité:

Les passionnés de sports d’hiver

Ils possèdent déjà tout... ou presque! Pour gâter les vrais sportifs, optez pour des accessoires pratiques, comme les lunettes de sports d’hiver pour homme Flight Path Prizm Snow Torch Iridium d’Oakley, spécialement conçues pour contrer les intempéries lors des sorties de ski.

Les mitaines isolées pour femme Epic de Kombi, elles, sont étanches et conservent la chaleur à l’aide de deux doublures distinctes.

Vous cherchez un cadeau encore plus impressionnant? Jetez un œil à ces bâtons de ski de fond de Rossignol, dont la réputation n’est plus à faire. À la fois légers et performants, ils permettront aux férus de la piste de se dépasser!

Les amateurs de randonnées

La randonnée d’hiver demande de l’équipement qui respire tout en étant léger: personne ne veut s’encombrer de vêtements volumineux sur les sentiers!

Le blouson Ragnhild et le collant Tirill pour femme de Kari Traa, par exemple, sont extensibles et respirants, en plus d’être offerts dans une large panoplie de teintes.

Comme la noirceur hâtive peut surprendre durant l’hiver, une lampe frontale de Black Diamond, étanche et autonome jusqu’à 200 h, est un indispensable à emporter pour une randonnée d’après-midi.

Enfin, l’ensemble de raquettes à neige pour adulte Snowstorm de GVC comprend tout le nécessaire pour une sortie en chaussons à neige, des bâtons de marche au sac de transport.

Les mordus de confort

L’hiver, on passe aussi beaucoup de temps au bord du feu. Pour le faire tout en confort, procurez-vous les fameuses pantoufles ThermoBall Traction de The North Face, disponibles pour femme et pour homme. Avec leur doublure polaire et leur semelle en caoutchouc, elles promettent de garder les pieds au sec après une journée sur les pentes.

Les férus d’Instagram apprécieront également les chandails molletonnés au col à boutons ou à zip de Columbia (pour femme ou pour homme). Polyvalent, joli et classique, ce morceau deviendra rapidement un essentiel de la garde-robe de tous ceux qui l’adoptent.

N’oubliez pas l’incontournable paire de chaussures Crocs – ce modèle Tie Dye plaira certainement aux ados!

Les passionnés d’entraînement

Toute personne qui s’entraîne sérieusement se doit de posséder une montre intelligente perfectionnée de forme et bien-être, comme le modèle Sense de Fitbit. En plus de compter les pas, le rythme cardiaque et la température cutanée, celle-ci comprend des outils de gestion du stress et du sommeil.

Ce tapis de yoga Flow de Nike peut servir de tapis d’entraînement pour poids légers, pour le pilates et pour les étirements avant ou après un entraînement.

Et parce qu’on en a tous besoin d’un neuf, le sac de sport Undeniable d’Under Armour, avec son rangement ventilé pour chaussures et vêtements souillés, risque de plaire aux amateurs d’entraînement intenses... et à leur famille!

Les tout-petits

Amenez les enfants dans vos aventures avec de l’équipement qui leur convient! Les raquettes à neige pour enfant Nyflex de GV ou les patins ajustables Kid de VIC offrent un excellent rapport qualité-prix.

La trottinette Kick Renegade de MGP, elle, fera tourner les têtes dans la cour d’école le printemps venu!

Cette année, offrez à vos proches le plaisir du temps passé en plein air! Sports Experts est la destination par excellence pour vous équiper durant le temps des Fêtes.