LE 9H15

Comprendre l'écoanxiété, avec Emmanuel Bilodeau

Emmanuel Bilodeau est très préoccupé par l’environnement. Au point où ça le rend même parfois anxieux. Il s’intéresse donc pour nous ce matin au phénomène que l’on appelle l’écoanxiété. C’est un phénomène qui est de plus en plus documenté et qui touche beaucoup plus de gens qu’on pense!