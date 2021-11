ENTREVUE

Jean-Marc Généreux nous parle du documentaire «Une princesse chez les Généreux»

Jean-Marc Généreux sait nous toucher avec sa personnalité et son grand coeur. Il saura également nous toucher avec l’histoire de sa famille. Il nous offre Une princesse chez les Généreux, un documentaire sur son quotidien et celui de sa fille atteinte de du syndrome de Rett, diffusé le jeudi 25 novembre 2021, 20h, à TVA. On en parle davantage avec lui et on discute également de ses projets actuels.

Voyez la suite de l'entrevue ici: