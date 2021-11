Sports d’hiver: 4 astuces pour rester au chaud en tout temps

L’hiver, c’est fait pour bouger! Pour pratiquer vos activités hivernales préférées en tout confort, vous devrez miser sur une sélection de vêtements et d’accessoires qui vous tiendront au chaud.

Que la montagne soit votre terrain de jeu de prédilection ou que vous préfériez les marches de fin de soirée et les rendez-vous à la patinoire, la clé du succès pour profiter pleinement de la saison hivernale est d’être bien équipé.

Pour demeurer actif malgré le froid et la neige, en plus de rester au chaud et au sec en tout temps, le système d’habillement multicouche sera votre meilleur allié. En fonction de l’activité pratiquée et des conditions météorologiques, vous pourrez adapter facilement le nombre de couches à enfiler.

Faites le plein de vêtements chauds dans les boutiques Sports Experts du Québec, votre destination de choix pour vos sports d’hiver préférés!

Suivez ces 4 conseils afin de faire des choix judicieux en matière d’habillement!

1. Adoptez les sous-vêtements thermiques

Les plus grands amateurs de sports d’hiver vous le confirmeront: les sous-vêtements thermiques sont un essentiel de la saison hivernale. Conçus à partir d’une matière qui respire, comme le polyester, leur rôle est de vous garder au chaud et d’évacuer l’humidité vers l’extérieur tout au long de votre activité.

Vous pouvez dire adieu à votre t-shirt en coton! Pour un maximum d’efficacité, cette couche de base devra être portée directement sur votre peau.

2. Ajoutez un vêtement d’isolation

Si vous pratiquez des sports tels que le ski alpin, la planche à neige ou le patin à glace lors des grands froids, vous devrez enfiler une couche isolante. Ce vêtement aura pour mission de retenir la chaleur de votre corps.

Pour favoriser les mouvements et le confort dans la pratique de votre sport, misez sur un modèle assez ample. Les tissus polaires, le molleton et la laine naturelle représentent de bons choix.

3. Portez attention au choix de votre manteau

Le manteau viendra compléter votre système d’habillement multicouche. Il servira de défense contre les intempéries comme la neige, le vent et la pluie. Ainsi, vous devrez choisir méticuleusement le tissu. Ce dernier devra pouvoir évacuer l’humidité provenant des couches inférieures.

En matière d’isolation, votre choix sera principalement dicté en fonction des sports d’hiver que vous pratiquez. Cette coquille pourra être mince et souple ou avoir des propriétés isolantes afin de bonifier l’effet de chaleur de la deuxième couche.

4. Choisissez le bon type d’isolant

Si vous optez pour un manteau isolé, vous devrez faire un choix entre deux types d’isolant: le duvet et les isolants synthétiques.

Le duvet: Vous êtes frileux de nature et vous voyagez beaucoup? Le manteau en duvet sera l’option idéale pour vous! Non seulement il vous gardera au chaud, mais il sera également compressible au moment d’être glissé dans vos valises.

À noter toutefois que lorsque le duvet est humide, il perd ses facultés isolantes et prend du temps à sécher. Pour contrer ce problème, les coquilles en duvet sont souvent enduites d’un produit déperlant.

Les isolants synthétiques: À l’inverse, les manteaux fabriqués à partir d’isolants synthétiques conservent bien leur capacité thermique beau temps, mauvais temps, en plus de sécher rapidement.

Si le froid n’est pas un problème pour vous, les isolants synthétiques pourront très bien convenir à la pratique de vos sports préférés. De plus, ces modèles sont généralement plus abordables.

Si vous pratiquez un large éventail d’activités en ville comme à la montagne, misez sur un modèle polyvalent comme le manteau Oak Harbor de Columbia. Grâce à la technologie thermoréfléchissante Omni-Heat Infinity, il vous gardera au chaud, sans faire de compromis sur la respirabilité.

Vous êtes amateur de ski de randonnée alpine? Ce sport qui gagne en popularité nécessite un équipement de pointe. Comme vous aurez beaucoup plus chaud durant la montée que lors de la descente, le système multicouche sera incontournable. Avec sa membrane imperméable et respirante, le manteau Powshot de Helly Hansen sera un allié de taille.

Cet hiver, renouez avec le plaisir de pratiquer vos activités favorites à l’extérieur en misant sur le confort et la chaleur. Dénichez les vêtements et accessoires incontournables pour un large éventail de sports d’hiver en visitant les boutiques Sports Experts à travers la province.