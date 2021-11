TENDANCES - On a l’impression que l’esprit du temps des fêtes commence de plus en plus tôt. Sous les 12 coups de minuit le 31 octobre, les citrouilles se transforment en boules de Noël, sapinage et guirlandes! C'est un peu tôt pour certains, mais le compte à rebours est lancé! Julie du Page s'est inspirée des magazines des fêtes qui commencent à sortir dont le Coup de pouce et Les idées de ma maison pour nous présenter les plus grande tendances des fêtes 2021. On fait donc un tour d'horizon des tendances décoration, mode, beauté et consommation pour le temps des fêtes cette année

TEMPS DES FÊTES: 6 tendances 2021

1. LE VINTAGE

Vivre une pandémie mondiale nous a fait apprécier les petites choses de la vie, nous embrassons donc pleinement les tendances nostalgiques. Cette année pourquoi ne pas faire un Noël vintage comme dans le film Le sapin a des boules! Selon Instagram, on est plusieurs à fouiller les greniers, garages, sous-sol à la recherche de décorations de vacances vintage. Également possible d’en trouver dans les brocantes ou les magasins seconde main.

2. LE MINIMALISTE ÉCOLO

Cette tendance va de pair avec la première! On met en valeur les objets de seconde main comme les ornements de sapin, les bibelots, la vaisselle et les bougeoirs. Mais aussi des éléments naturels, comme les branches et sapinages, les fruits et les pommes de pin. On retrouvera des couleurs plus «neutres». On fait le choix de quelques belles décorations, plutôt que de l’abondance. L’éco-responsabilité fait son chemin partout, et la déco de Noël n’y fait pas exception!

On pense matières recyclées, le côté « fait main » pour vos guirlandes, festons, pompons en papier de soie, flocons découpés dans des feuilles de papier. Même chose du côté des emballages cadeaux tendance cette année respecteront cet esthétique: papier kraft recyclé (avec ou sans motif), ruban en raffia, touches naturelles pour décorer (rondelles d’orange séchées, bâton de cannelle, petite branche de sapin, etc.) ou même emballage en tissus recyclés, qu’on noue à la façon Marie Kondo.

3. LE TRADITIONNEL OU CLASSIQUE

Une dominante de rouge, vert et blanc avec des accents dorés. Mais cette année, on peut y ajouter une petite twist. Par exemple, le rouge vif fait place au bourgogne ou au framboise, tandis que le vert devient plus naturel, soit vert mousse, soit vert forêt. Le résultat est très sophistiqué!

4. LE BLEU POLAIRE:

Ce bleu ciel est déjà une couleur de Noël traditionnelle en Scandinavie. Il évoque le froid et l’hiver polaire, comme la nature qui mélange le blanc et le bleu, l’eau gelée, le ciel, la lumière particulière des mois froids.

5. ON SE MET SUR SON 31?

C’est la période de l’année pour arborer un look chic et se mettre sur son 31! Au niveau des matières, tout ce qui brille ou qui scintille! Les paillettes, le satin, le velours qui crée des effets de lumière. Le faux cuir est de mise aussi! le tricot est très tendance et peut ajouter une touche décontractée et confo. Le noir est toujours d’un chic absolu, mais pourquoi ne pas oser la couleur!

Côté accessoires, la tendances est au XL, voire XXL, donc on peut oser l’extravagance! Boucles d’oreilles, grosses chaines, accessoires de cheveux. Sur Etsy, les recherches pour les broches vintage ou anciennes ont augmentées de 168%! Ça ajoute une touche d'originalité à une tenue toute simple.

Les fêtes, c’est le moment de faire une mise en beauté festive! Côté maquillage, paillettes sur les yeux ou rouge à lèvre soutenu (l’un ou l’autre, mais pas les deux en même temps.) Un beau teint lumineux et juste peu de mascara pour ouvrir l’oeil. Le smokey eye a la cote aussi! On termine notre look avec un beau vernis à ongles aux couleurs festives.

6. TENDANCE CONSOMMATION

Les Canadiens prévoient augmenter leurs dépenses individuelles de 29% durant les fêtes. 51% des Canadiens prévoient faire leurs magasinages en ligne contre 49% en magasin. Les consommateurs réfléchissent à leurs achats de cadeaux des mois à l’avance pour mieux acheter.