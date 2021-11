ENTREVUE

Claudette Dion nous parle du spectacle Un réveillon chez la famille Dion

Noël évoque des souvenirs particuliers et précieux dans chaque famille. C’est le cas pour l'une des familles chouchoux des Québécois : la famille Dion. Ils monteront d’ailleurs prochainement sur scène pour nous présenter un spectacle intitulé Un réveillon chez la famille Dion. Pour nous en parler, nous avons reçu Claudette Dion. Nous parlons également avec elle de ses autres projets actuels, notamment de son implication auprès de la Fondation Maman Dion et de la Maison Adhémar-Dion, et de sa réception du film Aline, inspiré de la vie de sa soeur Céline Dion et de leur famille.

Voyez la suite de l'entrevue ici: