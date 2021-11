SPCA de Montréal : deux boules d’amour se cherchent une nouvelle famille

Chaque semaine, l'équipe de Salut Bonjour met en lumière d'adorables animaux, tous rescapés par la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal (SPCA). Ces adorables petites bêtes ont un point en commun : ils se cherchent une famille, capable de leur prodiguer les soins appropriés et de leur offrir de l'amour à volonté.

Depuis plus de 150 ans, la mission de la SPCA de Montréal consiste à protéger les animaux contre la négligence, les abus et l’exploitation, à représenter leurs intérêts et assurer leur bien-être, à favoriser la conscientisation et la sensibilité du public à leur égard.

En moyenne, les chats doivent patienter 7 jours et les chiens 10 jours avant d'être accueillit par une nouvelle famille. Si une grande majorité d'entre eux se trouve un foyer rapidement, ce n'est pas le cas pour tous. Certains, en raison de leur âge, de leur race ou de leur tempérament, sont contraints à séjourner plus longtemps.

L'organisme ne fait aucune discrimination : en plus des animaux à quatre pattes, elle reçoit des oiseaux, des rats, des tortues ou des rongeurs. Cette semaine, la SPCA de Montréal cherche une nouvelle famille à ces adorables animaux!

Laeila et Maxi : deux boules d’amour à adopter ensemble

Laeila, 6 ans, et Maxi, 5 ans, ont toujours habité sous le même toit et la SPCA de Montréal souhaite leur trouver une famille aimante qui les gardera unis. Très attachants, ces magnifiques chiens ont des personnalités bien distinctes, mais qui se complètent à merveille.

Par exemple, Laeila a tendance à « chanter » pour exprimer ses besoins, alors que Maxi le fait en jappant doucement. Sans même voir les deux compagnons, vous saurez instantanément lequel vous « parle »! Et si Laeila adore les câlins et les siestes sur le divan, Maxi, quant à lui, préfère courir et apprendre de nouveaux trucs.

Les deux toutous ont aussi plusieurs points en commun : ils adorent être ensemble, apprécient les longues randonnées dans la nature, aiment mâchouiller des peluches (sous supervision, bien entendu) et s’amuser avec des jouets de type Kong remplis de nourriture molle.

Cette paire de poilus, qui aime beaucoup la présence humaine, n’est pas habituée à la solitude et pourrait se faire entendre bruyamment si elle est laissée à elle-même pendant la nécessaire période d’adaptation. Un foyer qui a de l’expérience avec les chiens de grande taille, dont les membres ont plus de 15 ans (car Laeila et Maxi doivent encore apprendre les bonnes manières) et sans chat ou autre petit animal (qui pourraient être chassés) sera idéal pour cet inséparable duo.

Pour adopter en double :

Pour rencontrer ces deux boules de neige, envoyez un courriel à formulairesadoption@spca.com en mentionnant « Laeila et Maxi » dans l’objet du courriel. Pour faciliter l’adoption de ce duo, la SPCA de Montréal absorbe les frais d’adoption du deuxième animal.

Nous vous invitons à consulter aussi les fiches des autres animaux en attente d’une famille.

Merci de choisir l’adoption!