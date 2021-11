7 façons originales d'emballer les cadeaux de Noël

Un cadeau bien présenté, c’est toujours plus agréable à offrir... et à recevoir! Voici des idées pour créer des paquets beaux et originaux.

1. Effet aquarelle

Krista Keltanen | Living Inside

On humidifie du papier uni assez épais. À l’aide d’un pinceau, on peint des motifs avec de la peinture aquarelle ou du café dilués (ou même du thé). On peut aussi former des taches en laissant simplement tomber des gouttes de liquide sur le papier. Une fois le tout bien sec, on emballe les cadeaux.

2. Tissu et objets nature

Bruno Petrozza

Le tissu permet de créer de très jolis emballages à peu de frais. Pour une finition impeccable, on utilise de la colle à tissu. On peut aussi simplement former un baluchon et faire un nœud, façon furoshiki. On décore ensuite les présents avec du ruban à gros grain et de petits éléments naturels comme des glands, des bâtons de cannelle ou des rameaux de cèdre qu’on fixe à la colle chaude.

3. Découpages

Bruno Petrozza

On emballe d’abord les cadeaux avec du papier uni. On y colle ensuite des images découpées dans de vieux livres comme des encyclopédies ou des affiches d’époque. On laisse les images déborder légèrement des paquets. Nul besoin de respecter une thématique de Noël, l’originalité ici est justement de s’en éloigner.

4. Dessins et collages

Bruno Petrozza

On emballe les boîtes-cadeaux avec du papier kraft brun ou blanc, puis on y dessine des formes simples (pot Mason, voiture, vase, etc.) au marqueur noir. On orne le tout au gré de sa fantaisie, selon ce qu’on a sous la main: fleurs séchées, bouts de branches de sapin, baies, feuillage, etc. On les colle avec du ruban Washi, des étiquettes faites à l’étiqueteuse Dymo ou du ruban adhésif double face.

5. Marqueurs

Hester Van Overbeek

Pour réaliser ce type d’emballage, le mieux est d’utiliser du papier kraft, naturel ou blanc. À l’aide de marqueurs de peinture à pointe fine ou large, on y dessine des formes simples et répétitives (pois, petits carrés, étoiles, etc.), puis on laisse sécher la peinture avant d’emballer les présents.

Pour fabriquer les étiquettes assorties, on les découpe dans du carton avant de les décorer de la même façon que le papier. On y perce ensuite un trou à la perforatrice pour les accrocher aux cadeaux avec de la ficelle.

6. Papier récupéré

Living4Media

On découpe des bandes dans de vieux journaux ou des livres anciens et on les colle sur les boîtes-cadeaux préalablement emballées avec du papier uni. Pour enjoliver le tout, on utilise du ruban qu’on peut couper avec des ciseaux dentelés.

7. Tricot

Living4Media

Des connaissances de base en tricot suffisent pour fabriquer une pochette au format adapté au cadeau à couvrir. Il est aussi possible de recycler un chandail ou une chaussette en laine et de réaliser quelques points de couture à la machine à coudre ou à la main pour former une pochette. On y glisse le cadeau et on attache solidement le paquet à l’aide d’un bout de ficelle.