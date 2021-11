Un décor de Noël boho-chic pour cette maison de style champêtre

En entrant dans cette demeure champêtre aux accents boho-chics, on sent la chaleur d’une maisonnée vivante où il fait bon partager d’agréables moments avec la famille et les amis.

Cette coquette demeure des Laurentides est l’endroit rêvé pour recevoir. En 2016, année de la construction de la maison, la propriétaire avait fait appel à la designer Sophie P-Lefebvre pour aménager les lieux de façon qu’ils reflètent sa personnalité.

Cette année, elle a contacté de nouveau la designer pour qu’elle l’aide à y ajouter une touche magique pour les fêtes. «Ce que la proprio souhaite, c’est que les gens qui se présentent chez elle se sentent bien et à l’aise, comme s’ils retournaient dans leur maison familiale», dit Sophie P-Lefebvre. Elle a donc imaginé un décor tout en douceur où ressort la beauté pure d’éléments naturels comme le marbre et le bois.

L'entrée

Drew Hadley

La designer a d’emblée changé la couleur des murs et du plafond, qui étaient bleus. Elle a choisi la teinte Noir de Grand Manan de Sico, un vert qui sera apprécié toute l’année et qui s’accorde particulièrement bien avec les sapinages des fêtes et le lustre contemporain doré qui scintille comme une étoile.

Aménagement Sophie P-Lefebvre, designer, Designer Sophie P-Lefebvre • Console, panier, tapis et couronne wayfair.ca • Céramique Céragrès Outlet • Suspension CDE Électrique • Porte de grange et quincaillerie Quincaillerie Richelieu • Tableau H&M Home

La cuisine

Les poutres en pin, l’habillage de l’îlot et les accessoires en bois insufflent un vent de rusticité dans cette cuisine moderne et fonctionnelle. La hotte, rehaussée d’une guirlande, a été dessinée par Sophie P-Lefebvre. «L’aluminium a été plié selon mes dessins, peint en noir, puis cuit au four pour ne pas que la peinture s’écaille.

Tous les experts en peinture de carrosserie utilisent cette technique; il suffit d’en trouver un qui accepte de la réaliser sur un autre type de surface», indique la designer. Le même procédé a été employé pour le porte-serviette et une tablette de la salle de bains.

Conception Sophie P-Lefebvre • Réalisation Cuisirama • Céramique Italnord • Évier Blanco et robinet Kohler M.I. Viau • Hotte Soudure Normand • Réfrigérateur Samsung • Cuisinière Costco • Suspensions CDE Électrique • Chaises de comptoir Bouclair • Cloche en verre HomeSense • Sapin en bois Canadian Tire

La salle à manger

Drew Hadley

Lumière et douceur caractérisent la salle à manger. Pour cette pièce, la designer a conçu une palette raffinée mariant du vert, du doré, du crème et du blanc, mais en omettant d’y intégrer du rouge.

Les objets qui garnissent la table des fêtes forment un ensemble unique, la plupart étant dans la famille depuis longtemps ou ayant été acquis dans des ventes-débarras. Les verres en cristal, les chandeliers élégants, les présentoirs à gâteaux en marbre et en métal ainsi que la table ancienne brillent par leur vécu respectif.

Chaises et chemin de table HomeSense • Lustre wayfair.ca • Vaisselle Stokes • Couverts dorés amazon.ca • Chandeliers en métal doré et en marbre blanc ventes-débarras • Chandeliers en bois Bouclair • Parure murale piametniart.com

Le salon

Drew Hadley

Papa Noël n’oubliera certainement pas de bien garnir les trois bas suspendus au manteau de cette jolie cheminée. «Ma cliente voulait un habillage de foyer aux allures rétro. Nous en avons donc construit un avec de vraies briques rouges et du mortier gris, puis nous avons tout peint en blanc, au pinceau.

Le résultat est plus concluant qu’il ne l’aurait été avec n’importe quelle sorte d’imitation de brique au look vieillot», explique Sophie P-Lefebvre.

Canapé Maison Corbeil • Table basse, table d’appoint et tapis wayfair.ca • Rangements intégrés Sophie P-Lefebvre (conception); Cuisirama (réalisation) • Foyer Kozy Heat Fireplaces • Coussins HomeSense et Bouclair • Sapin Costco • Jeté, cache-pied de sapin et bas de Noël HomeSense • Tableaux H&M Home • Décorations de Noël HomeSense, Bouclair et Canadian Tire • Étoiles blanches (dans le sapin) Ikea

La chambre principale

Le revêtement mural en érable donne à cette chambre blanche une agréable ambiance campagnarde. Pour le temps des fêtes, il est enjolivé de couronnes. Achetées dans des grandes surfaces, ces décorations ont été dépouillées de leurs éléments criards, puis garnies de branches d’eucalyptus et d’odorantes tranches d’agrumes séchées maison.

Literie zarahome.com • Table de chevet, jeté, coussins avec motif de sapin blanc, plateau et macramé HomeSense • Rideaux Bouclair • Tapis wayfair.ca

La chambre de garçon

Grâce à son calendrier de l’avent coloré trônant sur sa tête de lit, le petit rêveur peut s’imaginer chaque nuit tous les cadeaux qui viendront bonifier sa collection de jouets. «Le rouge et les personnages traditionnels de Noël siéent parfaitement à la chambre d’un enfant.

Pour ajouter un élément chaleureux, j’ai habillé le lit d’une belle couverture en tricot qui ne détonnera pas une fois les fêtes passées», explique la designer. Un mignon coin lecture a aussi été installé dans un angle de la pièce.

Table de chevet, literie, jeté, coussins et décorations de Noël HomeSense • Chaise en rotin Ikea • Rideaux Bouclair • Tapis wayfair.ca

La salle de bains principale

Pour que la pièce plaise aux deux propriétaires, la designer a dessiné un meuble-lavabo alliant féminité et masculinité. «Je l’ai conçu un peu comme une commode en bois à laquelle j’ai ajouté la douceur d’un comptoir en marbre, matière qui habille aussi les murs de la douche. Je ne voulais pas que le proprio ait l’impression de se trouver dans la salle de bains de sa femme, et vice-versa», explique Sophie P-Lefebvre.

Pour la saison festive, des troncs de bouleau illuminés et quelques ornements délicats rehaussent le décor.

Meuble-lavabo Sophie P-Lefebvre (conception); Cuisirama (réalisation) • Céramique Céragrès Outlet • Baignoire Maax Costco • Robinetterie M.I. Viau • Suspension et appliques CDE Électrique • Tablette et porte-serviette en métal Sophie P-Lefebvre (conception); Soudure Normand (réalisation) • Planche, pichet et soldat HomeSense • Pont de bain amazon.ca • Décor mural en bois (visible dans le miroir) Bouclair • Bougies (sur le pont de bain) Dollarama