RÉVOLUTION: Cindy, Rahmane et Yoherlandy sont les grands gagnants!

RÉVOLUTION

Cindy, Rahmane et Yoherlandy gagnent la saison 3 de Révolution

On ne pouvait espérer une plus belle finale que celle présentée par Révolution dimanche soir à TVA. Ce sont des performances de haut calibre qui ont été offertes par les quatre grands finalistes de la saison! Au terme d’une soirée inoubliable, les artistes de style fusion, combinant contemporain et danse urbaine, Cindy, Rahmane et Yoherlandy, sont repartis avec le titre de meilleurs danseurs du Québec! Nous avos reçu le trio en entrevue afin de recueillir leurs réactions suite à la diffusion de la grande finale.