SI ON S'AIMAIT

L'importance des rituels amoureux

Se réserver du temps de qualité en couple, c'est primordial, mais ça peut être difficile à mettre en pratique dans le tourbillon de la vie. Louise Sigouin, sexologue, nous parle de l'importance des rituels amoureux. Elle insiste que, lorsqu'on manque de temps seul(e) à seul(e) avec notre partenaire, il peut être une bonne idée de se fixer des rendez-vous. Ainsi, on s'assure que les besoins relationnels de chacun sont rencontrés. Elle nous explique que cette pratique est particulièrement intéressante pour le couple de Vicky et François, participants à Si on s'aimait, qui se sont heurté à la dualité solitaire/fusionnel.

Voyez Si on s'aimait, du lundi au jeudi, 19h30, à TVA et TVA+ et ne manquez pas la semaine spéciale Que sont-ils devenus, avec d'anciens participants, dès le 6 décembre.