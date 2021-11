Voici le meilleur accessoire pour stimuler votre chien

L'arrivée de l'hiver nous oblige à revoir certaines de nos habitudes. Même si notre rythme de vie ralentit, les chiens, eux, ont besoin d'être stimulés douze mois par année.

• À lire aussi: 5 jeux pour stimuler mentalement votre chien durant le confinement

Il n'y a pas que l'activité physique qui peut satisfaire les besoins d'un chien. Selon la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal (SPCA), une quinzaine de minutes d'entraînement mental représente une heure de marche pour un chien.

Un chien, dont les besoins énergétiques sont comblés, a tendance à avoir moins de problèmes de comportement. Il devient plus calme et, par le fait même, moins destructeur lorsqu'il est suffisamment stimulé.

Parmi les activités que préfèrent les animaux, il y a celles qu'ils associent à la nourriture. Et pour cause, l'accessoire que se procure de plus en plus de propriétaires est un bol interactif et ralentisseur pour chien. Fini, la traditionnelle gamelle !

Les gamelles interactives permettent aux animaux gourmands de manger moins vite. Mais, si les experts les recommandent, c'est surtout qu'elles sont très utiles pour développer l'instinct du chien et pour le stimuler mentalement.

5 bols interactifs et ralentisseurs pour chien :

Gamelle interactive en labyrinthe pour chien

Prix : 15,99$

Achetez ici

Distributeur interactif de friandises pour chien

Prix : 20,90$

Achetez ici

Tapis à lécher pour animal

Prix : 14,99$

Achetez ici

Tapis à renifler pour chien

Prix : 36,99$

Achetez ici

Gamelle pour chien lente

Prix : 16,45$

Achetez ici

Si votre budget est limité, la SPCA de Montréal propose différentes façons de recréer un bol ralentisseur grâce à des objets que vous possédez déjà à la maison. Vous les trouverez ici.