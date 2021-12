TENDANCES BEAUTÉ

La beauté de l'équilibre

Depuis le début de la pandémie, qui nous a projetée dans un monde de l’image où on voit notre monde en Zoom et en Facetime, il y a eu un phénomène, nommé ainsi par les chirurgiens et chirurgiennes plastique le « ZOOM BOOM ». Ce phénomène, c’est la conséquence directe de s’être vu, nous aussi, sur des écrans à longueur de journée et ne pas aimer ce qu’on voit. Évidemment, on ne peut pas juger ceux qui le font. C’est un choix bien personnel! Geneviève Guérard a toutefois eu envie de se poser la question: peut-on garder un équilibre sain entre ce qu’on a l’air et les standards de beauté inaccessibles auxquels on est exposés?