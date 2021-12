SPCA de Montréal : Poncho se cherche une nouvelle famille!

Chaque semaine, l'équipe de Salut Bonjour met en lumière d'adorables animaux, tous rescapés par la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal (SPCA). Ces adorables petites bêtes ont un point en commun : ils se cherchent une famille, capable de leur prodiguer les soins appropriés et de leur offrir de l'amour à volonté.

Depuis plus de 150 ans, la mission de la SPCA de Montréal consiste à protéger les animaux contre la négligence, les abus et l’exploitation, à représenter leurs intérêts et assurer leur bien-être, à favoriser la conscientisation et la sensibilité du public à leur égard.

En moyenne, les chats doivent patienter 7 jours et les chiens 10 jours avant d'être accueillit par une nouvelle famille. Si une grande majorité d'entre eux se trouve un foyer rapidement, ce n'est pas le cas pour tous. Certains, en raison de leur âge, de leur race ou de leur tempérament, sont contraints à séjourner plus longtemps.

L'organisme ne fait aucune discrimination : en plus des animaux à quatre pattes, elle reçoit des oiseaux, des rats, des tortues ou des rongeurs. Cette semaine, la SPCA de Montréal cherche une nouvelle famille à cet adorable animal!

Du 1er au 31 décembre, afin de faciliter l’adoption des nombreux lapins qui se trouvent actuellement à la SPCA de Montréal, toute famille possédant l’équipement nécessaire pour accueillir un lapin – ou qui se procurera les accessoires (enclos, foin, jouets) à la boutique du refuge – ne payera aucuns frais d’adoption. Les adoptants ayant déjà tout ce qu’il faut à la maison n’auront qu’à présenter des photos de leur aménagement.

Poncho: petit curieux cherche famille!

Voici Poncho, un adorable et très curieux petit lapin mâle d’environ 3 ans. Poncho est timide avec les inconnus, mais si vous l’approchez doucement, il se dégênera très vite et vous laissera le caresser. Comme il aime beaucoup les humains et qu’il a une âme d’explorateur, il tentera de grimper sur vous si vous le laissez faire!

Ce jeune lapin est presque propre, il va dans sa litière les trois quarts du temps. En suivant les bons conseils du personnel de la SPCA de Montréal, sa future famille pourra lui apprendre à être parfaitement propre.

Poncho n’a pas encore vécu avec des enfants ou des animaux, mais il pourrait s’y adapter si les présentations sont faites dans le calme et la douceur.

Pour adopter :

Afin de rencontrer Poncho, ainsi que les autres lapins en attente d’adoption à la SPCA de Montréal, veuillez prendre rendez-vous sur le site du refuge.

Seuls les animaux offerts en adoption au moment de votre visite, et qui constituent de bons candidats selon votre profil, vous seront présentés. Aucune réservation possible.

En espérant que vous trouverez votre compagnon bientôt, merci de choisir l’adoption!