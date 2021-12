ENTREVUE

Marianne Fortier nous parle de la série «Nous»

Depuis hier, la première partie de la très attendue série Nous est disponible sur Club illico. On nous présente le destin de 5 jeunes dans la vingtaine qui se rencontrent et qui découvrent qu’ils ont un point en commun fort particulier. Nous avons reçu, pour en parler, une des comédiennes de la série : Marianne Fortier. On profite également de l'occasion pour prendre de ses nouvelles et discuter de ses projets actuels.

Voyez la suite de l'entrevue ici: